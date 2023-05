Le madri di idee, le donne scienziate e il premio Nobel: Elisabetta Strickland presenta il suo libro alla Biblioteca Casanatense

La Scienza è frutto della curiosità e dell’intelligenza. Da sempre la curiosità è una delle caratteristiche delle donne e certo non si può dire che gli uomini siano, in media, più intelligenti delle donne. Eppure, dei quasi 900 primi Nobel assegnati fino ad oggi solo 61 sono andati a una donna. Insomma, a guardare le statistiche, nei quasi 120 anni di esistenza, il più prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nei diversi campi del sapere apportando benefici all’umanità per le loro ricerche, scoperte, invenzioni, creazioni letterarie e contributo alla pace nel mondo, è stato assegnato a una donna ogni 15 uomini. Perché? Elisabetta Strickland, matematica e scrittrice italiana, prova a rispondere a questa domanda. Riflette sulle ragioni sociali e culturali, sulle carenze del sistema formativo, ricorda le considerazioni dell’astrofisica Margherita Hack: le donne hanno tutti i numeri per essere valide scienziate ma per affermarsi rispetto ai colleghi maschi devono aggiungere al loro bagaglio culturale una razione ulteriore di grinta. Concetti noti e che giustamente vanno ribaditi per sconfiggere pregiudizi e rimuovere ostacoli culturali. Ma il bel libro della Strickland, LE MADRI DI IDEE.

Le donne scienziate e il premio Nobel, Nemapress edizioni, 15 euro, va oltre.

Il libro , LE MADRI DI IDEE. Le donne scienziate e il premio Nobel sarà presentato il prossimo 17 Maggio alle ore 16 presso la Biblioteca Casanatense in Via S. Ignazio 52 a Roma.