Lavinio, allarme microcriminalità: spaccio e furti di auto, la denuncia di residenti e commercianti

Allarme microcriminalità a Lavinio Stazione, periferia di Anzio, dove è alta la preoccupazione tra residenti e commercianti per il crescendo di furti sulle autovetture e spaccio di droga. Il parcheggio della stazione che è diventato l’incubo dei pendolari che lasciano la propria autovettura per raggiungere Roma: ogni giorno qualcuno di loro deve fare i conti con i topi d’auto che sfondano i vetri delle macchine per mettere a segno furti magari da pochi euro. Sempre nella zona della stazione c’è anche l’aspetto che riguarda lo spaccio di stupefacenti, soprattutto cocaina e hascisc. A portarlo avanti alcuni mesi immigrati nordafricani irregolari che hanno perso il posto dei rom che abitavano nel vicino quartiere Zodiaco, ma che, dopo i ripetuti blitz di polizia e carabinieri, hanno cambiato aria. Una situazione di insicurezza che spinge residenti e commercianti a chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

«Lavinio Stazione è molto popolosa - spiega Daniela, una pendolare - e crediamo sia giusto che la polizia locale, almeno durante il giorno, sia maggiormente presente. In questo momento ci sentiamo invece abbandonati. Non è una bella sensazione».