«Il primo ottobre ci sarà l'inaugurazione della mensa scolastica dell'Istituto comprensivo Ettore Majorana a Lanuvio. Della mensa potranno usufruire gli alunni della Scuola Elementare Gianni Rodari e della

Scuola Materna Italo Calvino di Campoleone». Così una nota del comune vicino Roma. «Finalmente l'Istituto comprensivo Ettore Majorana ha la sua mensa scolastica», commenta il sindaco Luigi Galieti. Soddisfatta dell'opera Irene Quadrana, capogruppo della Lista Galieti al Comune di Lanuvio. «I lavori eseguiti dall'ufficio tecnico del Comune - sottolinea la Quadrana - hanno portato a una grande soddisfazione collettiva per l'ottimo

risultato ottenuto dall'amministrazione comunale, dato che l'Istituto Ettore Majorana, aperto da circa 40 anni, non aveva mai avuto a disposizione un refettorio scolastico per gli alunni». © RIPRODUZIONE RISERVATA