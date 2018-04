Roma, treno in avaria: i passeggeri raggiungono la stazione a piedi

Il treno si ferma in mezzo alla campagna romana, i passeggeri costretti a camminare per due chilometri per raggiungere Ladispoli. E' l'ennesima odissea sulle rotaie, subita da centinaia di pendolari e turisti che viaggiavano sul treno regionale Roma-Grosseto alle 15 di oggi quando il convoglio si è piantato a Palo Laziale, in mezzo ad alberi e verde, e non è riusciuto più a riparire: così centinaia di pendolari che dovevano raggingere Ladisposli sono stati fatti scendere e, visto che la città dista un paio di chilometri, pian piano tutti si sono incamminati verso la stazione. Prima attraverso la campagna, poi lungo una pista ciclabile. Due chilometri a piedi, sotto il sole, tra proteste e foto di disagi postate su facebook e twitter dove si vedono scorrere immagini di viaggiatori che trascinano pesanti valige. Perché sul treno regionale c'erano anche turisti che andavano alla sagra del carciofo di Ladispoli e stranieri che dovevano prendere la nave a Civitavecchia. La causa di tanto caos, pare un'avaria ai freni con la puzza di bruciato che ha invaso le carrozze. I passeggeri sono stati fatti subito scendere.

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA