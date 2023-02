Camion dei rifiuti travolge passante, morta donna di 84 anni a Ladispoli

Una donna è stata travolta e uccisa dal camion della nettezza urbana a Ladispoli. La tragedia questa mattina in viale Europa nel quartiere Miami. L’impatto intorno alle 9.30. È sopraggiunta l’ambulanza del 118 con i sanitari che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora, un pensionata di 84 anni residente a Ladispoli.

Incidente a Ladispoli

L’autista, sotto choc, è stato ricoverato all’Aurelia Hospital per accertamenti. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale che ha chiuso il traffico. Sul posto anche polizia di stato e carabinieri. Si indaga sulla dinamica ancora poco chiara.

Secondo una prima ricostruzione l’anziana si trovava in strada vicino al marciapiede. Il mezzo, che è stato posto sotto sequestro, a quanto pare era appena ripartito dopo aver svuotato i contenitori dell’indifferenziata ma non ha evitato l’84enne.