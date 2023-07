La squadra di Pallavolo Femminile di Don Orione vola alle finali nazionali di Cesenatico

Orgoglio romano la squadra di pallavolo dell’Apd Don Orione under 14 composta da 16 giovanissime ragazze e capitanata dal coach e direttore tecnico Stefano Priori insieme a Matteo Spinelli, proprio in questi giorni si trovano a Cesenatico per le finali nazionali del CSI che termineranno il 9 luglio. Per la competizione saranno presenti più di 10 squadre qualificatesi dopo il campionato invernale. Un traguardo importante dovuto ad anni e anni di esperienza nel settore della pallavolo. Infatti l’Apd Don Orione è specializzata soprattutto per il settore giovanile, lavora moltissimo con i giovani dai 6 ai 18 anni prettamente femminili ma la novità di quest’anno è che le sezioni si aprono anche ai giovani ragazzi. Ogni sezione riesce a portare a casa una piccola vittoria, anche la squadra dell’under 18 nella sezione Lazio regionale arriva seconda mentre con l’under 14 arrivando primi si sono guadagnati l’accesso all’attesissima finale a Cesenatico.

L’attuale squadra è la stessa dell’anno precedente arrivando anche l’anno scorso alle finali nazionali CSI (8 ragazze dal 2009, 5 dal 2010, 1 dal 2011), composta da: Elena Bernardini, Ludovica Castrovillari, Francesca de Paolis, Caterina Ghelfi, Cora Malorini, Eleonora Mangione, Elena Nicastro, Rebecca Panicci, Alessia Pedà, Sara Giulia Quagliarini, Frida Rossi, Sophie Livia Vernesi, Anna Masullo, Alice Mautone. ’APD Don Orione Pallavolo è nel settore della pallavolo dal 1980. L’Associazione opera all’interno del Centro Sportivo Don Orione, sede principale dell’attività, ma svolge corsi anche in palestre scolastiche del XV Municipio.

Dichiara Stefano Priori: “L’ obiettivo primario è la promozione e la diffusione della pallavolo nella zona Nord di Roma, cercando di trasmettere principi sani basati sulla lealtà, l’amicizia, la sportività e lo spirito di gruppo. Innumerevoli sono i risultati raggiunti in questi anni di attività. Dal 2008 la Federazione Italiana Pallavolo ci ha assegnato il prestigioso Marchio di Qualità per il settore Giovanile Femminile a riprova dell’ottimo lavoro svolto quotidianamente. Dal 2013 siamo una Scuola di Pallavolo Federale e dal 2011 un Centro di Avviamento allo Sport della Fipav (CAS). A prescindere dal risultato l’importante è che le istituzioni cercano di supportare in tutti i modi le Federazioni e i centri sportivi. E diciamo che le ultime riforme sportive non sono semplici da affrontare”.