Molte luci ed insegne spente questa sera, per circa un'ora, nella «Piazza» del Molo A, la hall partenze del Terminal 1, e nella Fontana del Terminal 3, per sensibilizzare tutti i passeggeri e la comunità aeroportuale sul tema della sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico. Così, alle 19, allo scalo di Fiumicino, Aeroporti di Roma è scesa in campo per manifestare concretamente il proprio impegno sul tema, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili, coinvolgendo nell'iniziativa l'area commerciale Food & Retail della Piazza. In tutta l'area, sono rimasti accesi solo il maxi-monitor Info Voli, la segnaletica informativa e la Teca contenente le vetrate istoriate attribuite a Giotto, l' «Aronne Due Santi Diaconi martiri», provenienti dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, che sono esposte, per la prima volta al pubblico, dallo scorso 12 febbraio, data delle celebrazioni per il 50° anniversario di ADR.