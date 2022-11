Martedì 8 Novembre 2022, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 09:56

«Sono passati quattro anni ma il rumore di quegli elicotteri è sempre nella mia testa». Ricorda come se fosse ieri l’incidente a Torre Flavia Alessandro Ognibene, il kitesurfer romano ferito gravemente il 3 ottobre del 2018, sulla spiaggia di Ladispoli, dal passaggio di un Chinook durante un’esercitazione interforze della Nato. Lo sportivo voleva soltanto dar sfogo alla sua passione ma non aveva fatto i conti con un addestramento a bassa quota di potenti mezzi che si appoggiavano in quei giorni nella base dell’aeroporto militare di Furbara.

«Ogni tanto di notte mi sveglio perché sono in preda ad un incubo – è il suo racconto – ero da poco entrato in acqua con la vela e poi è passato quel bestione che mi ha aspirato per tanti metri. Dopo un volo in aria sono crollato a terra. È stato uno scontro violentissimo». Era un giorno soleggiato e intorno alle 14.30 molte persone si trovavano sull’arenile. Ci sono infatti diversi testimoni che hanno già sfilato di fronte al giudice di pace di Civitavecchia dove è partito il processo giudiziario che vede imputati per lesioni colpose due piloti ma anche l’ammiraglio della Marina militare a capo dell’esercitazione.

Kitesurfer risucchiato dall’elicottero militare a Ladispoli. I testimoni: Alessandro Ognibene «è volato e poi è caduto giù a peso morto»

«Li ringrazio questi testimoni – prosegue – sono stati di parola. Ricordo il pescatore che fu il primo a soccorrermi. Non riuscivo a capire dove fossi, penso che qualcuno dall’alto mi abbia protetto. Sono un miracolato». Gli avvocati della difesa continuano a sostenere che l’incidente, al contrario, sia da addebitare piuttosto ad un «colpo di vento». Ognibene reagisce. «Faccio fatica nel trattenermi quando sento tutto ciò – si sfoga - quel giorno il mare era calmo e piatto e non c’era un filo di vento. So solo che quell’elicottero mi ha risucchiato e poi mi sono trovato al Gemelli con un forte trauma cranico, un’emorragia interna, sette costole rotte, un polmone schiacciato, due vertebre fratturate, problemi al rene e tanto altro ancora. Ho preso la tachipirina per un anno e mezzo. Faccio fatica ancora oggi a girarmi nel letto o quando sono nello studio a lavoro. Ho il fiatone e riesco a stare in acqua con il kite non più di un’ora». Un processo problematico dove la magistratura inquirente ha escluso l’omissione di soccorso e per questo si è andati al giudice di pace solo per lesioni colpose. Un iter giudiziario partito poi dopo 4 anni dove la prima udienza è stata rinviata per cinque volte tra Covid, scioperi, difetti di notifiche e il pensionamento di un giudice. «L’importante ora è che sia iniziato. Ci penserà il mio avvocato. Confido nella giustizia».

Kitesurfer risucchiato da elicottero militare a Ladispoli, super-testimone: «Volava a bassa quota». Quel Chinook chiesto a Cossiga per soccorrere Monicelli

Nel frattempo lo sportivo di 53 anni, di professione artigiano odontotecnico, prosegue la sua vita. È sposato ed è padre di due figlie. Appena può prende il suo kite per se stesso e per dare anche delle lezioni ai più giovani, come domenica scorsa. Prima però uno sguardo sempre al cielo. «Ogni volta che entro in acqua sollevo i miei occhi e mi faccio tre segni della croce. Non riesco a non pensarci. È stato un bestione a trascinarmi via. La fortuna è essere ancora qui a poterlo raccontare. Per natura non mi abbatto mai però dal giorno dell’incidente la mia vita è cambiata».