L'idea di tre studenti: trasformare la storia di Instagram in un film

Lei, Sara Sansone, studentessa del Liceo classico Guglielmotti di Civitavecchia, ha scritto la storia su Instagram. Loro, Manuel Gregori e Alessandro Tagliani, entrambi alunni dell'Itis Marconi, l'hanno letta, hanno contattato la ragazza e hanno deciso di trasformarla in un film. Figli del loro tempo Sara, Manuel e Alessandro, in più talentuosi e pieni di iniziativa. Tra l'altro per niente spaventati dalle difficoltà che stanno e potranno incontrare.

Tutto nasce da Instagram, uno dei social network più utilizzati dai giovani. E' lì che Sara ha pubblicato brani del suo libro "Dritto al cuore", toccante racconto dell'amore per un coetaneo belga, venuto a trascorrere le vacanze in Italia, ma che si complica dopo che il ragazzo, tornato nel suo Paese, rimane coinvolto negli attentati dell'Isis a Bruxelles. Manuel, già abbastanza noto in quanto giovanissimo tenore di grande talento (è stato ospite anche di trasmissioni Rai e Mediaset) e regista in erba (ha diretto due cortometraggi per la sua scuola), si è appassionato alla storia e insieme ad Alessandro Tagliani, diplomato all'Accademia "Artisti di Roma" e con esperienze da attore, ha lanciato il progetto: fare di "Dritto al cuore" un film, ottenendo subito l'ok di Sara. Adattamento e scenografia sono cosa fatta, ora viene la parte più complicata: trovare sponsor e un produttore pronto a scommettere sull'idea. Intanto il progetto prende forma. Giovedì mattina primo casting alla Sala Gassman di Civitavecchia. .

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59



