Incidente sulla via Tiberina, un morto e tre feriti dopo un frontale: coinvolte anche altre due auto

Un grave incidente stradale ha coinvolto quattro auto oggi in via Tiberina, vicino Roma. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Lo schianto intorno alle 14.30, al convine fra il municipio XV e il comune di Riano. Secondo quanto si apprende, c'è stato un incidente frontale fra due auto che, dopo l'impatto, hanno colpito altre due vetture.

Per uno degli automobilisti non c'è stato niente da fare, mentre altri tre sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Il tratto di via Tiberina dove è avvenuto l'incidente è chiuso in entrambe le direzioni al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.