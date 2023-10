Ragazza investita a Manziana, gravissima 15enne: stava attraversando sulle strisce

Una ragazza di 15 anni è stata investita sabato pomeriggio mentre con il fidanzato attraversava la strada sulle strisce pedonali su via Braccianese, all'altezza dell'incrocio con via Po, a Manziana, in provincia di Roma. La 15enne è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverata in pericolo di vita. Il fidanzato 16enne è stato accompagnato all'ospedale di Bracciano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. A bordo della vettura che ha investito i due fidanzati, una Citroen C1 una ragazza di 22 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Sottoposta all'alcol test è risultata negativa. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Manziana e i carabinieri di Trevignano.

