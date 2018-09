Auto contro un palo, muore un 47enne sulla Ladispoli-Santa severa

Un morto e tre feriti, di cui due gravi. Questo il drammatico bilancio di due incidenti stradali avvenuti sul litorale nord in poche ore. Il primo nella notte tra giovedì e venerdì sulla via Aurelia, a Ladispoli mezz’ora dopo la mezzanotte. A perdere la vita Fabio R

amassotto, 47 anni, residente a Cerenova, frazione cerveterana. È la quarta vittima in due mesi sulla statale tra Ladispoli e Santa Severa.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di via Livorno intervenuti per i rilievi, l’uomo era al volante della sua Fiat Panda e procedeva in direzione di Roma quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. Il conducente prima è finito sul prato della rotatoria vicino allo svincolo per Cerveteri, poi è andato a schiantarsi contro la torre di illuminazione dell’Anas. I vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri sono intervenuti per estrarre l’uomo dalle lamiere accartocciate, mentre i medici del 118 hanno provato un massaggio cardiaco , ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Non è da escludere che l’autista abbia avuto un malore prima dell’impatto con il palo. Circolazione a rilento senza però grossi disagi.

LO SCONTRO

Ieri mattina invece altro incidente in via del Sasso, a Cerveteri. Attorno alle 10.30 si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda, con due 19enni a bordo, con un furgone Fiat Ducato guidato da un 27enne. I due amici, entrambi cerveterani, hanno avuto la peggio. Sono stati liberati dalle lamiere dalla squadra 26A dei vigili del fuoco di Cerenova. L’autista è stato trasportato in codice rosso al Gemelli di Roma con l’eliambulanza, che ha impiegato diverso tempo prima di atterrare in un’area sicura della frazione periferica Sasso. Il ragazzo ha riportato un forte trauma cranico e lesioni su varie parti del corpo: la prognosi è riservata. L’altro 19enne, invece, è stato portato al San Paolo di Civitavecchia per la frattura del femore. Ferito, non in modo grave, il conducente del furgone che viaggiava verso Manziana, mentre la Panda procedeva nel verso opposto di marcia. Il traffico è rimasto paralizzato per buona parte della mattinata. Disagi enormi soprattutto per i pendolari costretti già a deviare sulla Sasso-Manziana per via della frana sulla Settevene Palo di Cerveteri che due settimane fa ha costretto Città Metropolitana a chiudere l’arteria di collegamento con le località del lago, tra cui Bracciano, Anguillara e Trevignano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA