Manziana incidente, auto si schianta contro un albero: Livio e Dario morti sul colpo a 20 anni

Ancora due morti sulle strade di Roma. Ancora giovanissimi. Si tratta di due ventenni che nella notte tra venerdì e sabato stavano percorrendo la via Braccianese Claudia nel territorio di Manziana quando all’incrocio con via degli Scopetoni la loro auto, una Fiat Punto, è andata a schiantarsi, per cause ancora da precisare, contro un albero. Un impatto micidiale che non ha lasciato scampo a entrambi. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e i carabinieri di Bracciano. Agghiacciante lo scenario che si è spalancato agli occhi dei primi soccorritori. Nel veicolo erano esplosi gli airbag, sangue ovunque. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle tre e trenta, a dare l'allarme altri automobilisti di passaggio.

La macchina alla cui guida, dai primia accertameni, era Livio F., 20 anni, avrebbe fatto tutto da sola. Sul lato passeggero sedeva Dario L, coetaneo, entrambi di Manziana. Sott’accusa l'alta velocità e l’asfalto viscido per la pioggia, ma non si esclude anche il colpo di sonno.

Nella tarda serata di venerdì, invece, un uomo di 60 anni ha perso la vita in uno scontro frontale sulla via Pedemontana, a Gallicano. Viaggiava a bordo di una Fiat Ulisse che ha impattato contro una Citroen guidata da una donna di vent'anni.