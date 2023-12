Prepara evento per Capodanno ma il ristorante sull'Aurelia va a fuoco, il titolare: «Non sono assicurato, locale distrutto»

Dramma per un ristorante sull'Aurelia in cui è scoppiato un incendio. In disuso dallo scorso anno, si preparava con una serie di lavori edili e di impiantistica a riaprire per un evento la notte di Capodanno. Stamattina però, intorno alle 9,30, un rogo ha distrutto l'ex ristorante don Chisciotte al 3050 di via Aurelia per cause in corso di accertamento.

Sul posto i carabinieri di Torrimpietra e i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno domato le fiamme. Un principio di incendio era già stato spento martedì scorso, a Santo Stefano.

Il titolare, che si è riservato di presentare denuncia ai militari, avrebbe spiegato di non essere assicurato. Mancano, inoltre, le telecamere che possano aiutare a ricostruire la dinamica dei fatti. Il locale è stato sequestrato.