Incendio a Ciampino, i Vigili del Fuoco: «Nessuna evacuazione, ma tenete le finestre chiuse»

Aria irrespirabile a Ciampino e una nube di fumo intensissima hanno oscurato il cielo dei Castelli Romani. Un incendio violentissimo si è sviluppato intorno alle 8 all'Eco logica 2000, un impianto di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in via Ferrari, nella zona industriale della cittadina, a ridosso della via Appia. Un'area di 20 mila metri quadrati dove è ogni giorno vengono scaricati tonnellate di rifiuti ingombranti.

«Sono ancora in corso gli accertamenti delle cause che hanno scatenato il maxi rogo - ha detto Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Ci sono oltre 60 vigili sul posto e mamo mano che le operazione di spegnimento delle fiamme proseguono si procederà a domare il fuoco che brucia sotto rifiuti. Non c'è stata al momento alcuna evacuazione perchè l'impianto è sito in un'area commerciale e non in un centro abitato, ma raccomandiamo alla cittadinanza di tenere le finestre chiuse».

Ciampino, incendio di rifiuti all'interno di un impianto: fumo visibile da tutta Roma, voli regolari all'aeroporto. «Tenete le finestre chiuse»

Intorno alle 12 ancora i mezzi dei vigili del fuoco, a sirene e spiegate, arrivavano da Roma e dai distaccamenti dei comuni limitrofi a Ciampino.

Un sopralluogo è stato effettuato dal magistrato della Procura di Velletri, Giuseppe Travaglini che ha annunciato l'arrivo dei tecnici dell'Arpa che hanno eseguito una campionatura d'emergenza per verificare la qualità dell'aria.