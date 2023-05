Bus con 80 studenti prende fuoco in strada, paura alle porte di Roma: tutti in fuga dal mezzo

Paura stamattina a Torvaianica dove ha improvvisamente preso fuoco un autobus Tpl della linea 02 che trasportava un’ottantina di studenti negli istituti superiori di Pomezia. Il conducente delle autolinee Troiani aveva intuito che qualcosa non andava. Un guasto al motore che in pochi minuti ha preso fuoco. L’autista ha fermato immediatamente il mezzo in via Danimarca, facendo scendere e allontanare i ragazzi, poi ha tentato invano di spegnere il fuoco con un estintore, ma le fiamme avevano già avvolto il pullman.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Pomezia e la polizia locale della cittadina che ha fermato la circolazione il tempo necessario alle squadre di soccorso per spegnere il rogo. Nessuno è rimato ferito, né intossicato dal fumo nero che si è alzato in pochi secondi si alzato, avvolgendo la strada. Ma tanta è stata la paura. La strada è stata riaperta subito dopo l’intervento dei vigili del fuoco. È il primo caso di flambus delle autolinee Troiani che a Pomezia gestisce il servizio di trasporto pubblico locale da circa 30 anni.