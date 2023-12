Incendiato il presepe di Subiaco

A Subiaco incendiato il presepe artistico a grandezza naturale , la rabbia del giorno dopo. Il day after al raid al presepe nella cittadina di Subiaco a nord est della Capitale, il centro più grande della Valle dell’Aniene, la rabbia dei cittadini, la posizione della chiesa, il precedente del 2021. Nella cittadina monta l'indignazione per l’incendio, molto probabilmente doloso, al presepe artistico a grandezza naturale in allestimento in via Cadorna, all’ingresso della città, subito dopo il grande portale in pietra, eretto nel 1787, in onore di Papa Pio VI. Erano da poco trascorse le 10 della mattina quando le fiamme hanno avvolto l’abito di Maria nella caratteristica capanna. « Il mio compagno è intervenuto subito con un estintore – dice Francesca – fortunatamente sono arrivati anche due carabinieri con un altro estintore e le fiamme sono state spente, altrimenti bruciava anche San Giuseppe con i due animali in carta pesta e l’intera capanna. Un gesto assurdo e inspiegabile». Sul posto naturalmente anche altre pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco. All’incendio fortuito non ci crede nessuno: « Era tutto bagnato per la forte gelata notturna – dice una signora del posto - impossibile che sia stata una cicca di sigaretta, qualcuno molto probabilmente ha gettato del liquido accelerante e poi ha dato fuoco» . L’autore è ancora ignoto, nonostante ci siano due strade molto trafficate e in pieno giorno, nessuno sembra aver notato qualcosa di anomalo, le telecamere di qualche esercizio commerciale potrebbero essere utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto sono partite le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Ma dopo lo stupore e l’indignazione cresce la rabbia dei cittadini e degli organizzatori, per un presepe che ormai è una tradizione di Subiaco: « Non credo al movente religioso – dice la signora Bettina, una delle organizzatrici - qualche anno fa ci aiutarono addirittura alcuni ragazzi mussulmani della casa famiglia, la nostra è una comunità tranquilla. Certo quanto accaduto fa tornare in mente il bambinello rubato al nostro presepe nel Natale del 2021. Non riesco a capire se si tratta di una bravata o il gesto di qualcuno che ha qualche problema » . Anche la chiesa locale prende posizione: « Questo atto chiaramente deprecabile – dice Don Mariano, parroco di Subiaco- segue quello del nord Italia di qualche giorno fa dove è stato bruciato un presepe dentro la chiesa. Un gesto inspiegabile di qualcuno che ha problemi comportamentali, comunque la comunità deve riflettere su certi episodi » . Ma oltre alla rabbia scatta anche la solidarietà: « L’abito bruciato era un canapone di oltre 70 anni – dice Bettina – una signora ci ha subito donato una stoffa pregiata per ricucire l’abito di Maria, stiamo già provvedendo » .