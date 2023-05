Incendi, aumentano i fondi per contrastare i roghi: il piano della Regione e le zone a rischio

Venti milioni nel triennio 2023-2025: 7,7 milioni per quest'anno e altrettanti per il prossimo più poco meno di 5 milioni nel 2025. Questa la somma messa dalla Regione Lazio per finanziare il Piano per contrastare gli incendi boschivi, approvato dalla Giunta Rocca.

Rispetto al precedente Piano, la Giunta Rocca aumenta gli stanziamenti per prevenire i roghi di poco meno di 7 milioni e 700mila euro utilizzando risorse che provengono da un incremento dei fondi messi dal Ministero dell’Interno.

Il piano per arginare gli incendi, finanziamenti aumentati

Con questi soldi, il Lazio finanzia per i prossimi tre anni tutte le attività di prevenzione e lotta agli incendi. Il Piano del triennio precedente, varato dalla Giunta Zingaretti prevedeva poco più di 6milioni e 603mila euro nel 2020; 4milioni e 882mila euro nel 2021 e poco più di 1 milione e 200mila euro per il 2022. Nel piano, sono riportati i numeri degli incendi degli anni fra il 1990 e il 2022: 15.777 roghi, in media 478 ogni anno che hanno causato la perdita di più di 5.800 ettari anno di boschi e foreste. Lo scorso anno, si sono registrati 420 incendi, 79 in più rispetto all’anno prima. Il periodo di maggior rischio per gli incendi è quello che va dal 15 giugno al 30 settembre con la massima allerta nei giorni di fine settimana e nei festivi.

Il piano anticendi, quali sono le zone più a rischio

Tutte queste analisi, portano alla costruzione di due mappe: quella della “probabilità di innesco” e quella della “pericolosità degli incendi”. Sovrapponendole, viene fuori che, di fatto, l’area di Roma, delle pianure sul litorale da Civitavecchia fino al confine con al Campania, tutto il viterbese e gran parte del frusinate sono ad altissimo rischio roghi. Rischio che diminuisce nelle zone montagnose del reatino, in quelle al confine con Abruzzo e Molise nel frusinate e, infine, nelle zone dei rilievi a sud di Roma: Castelli romani, i Monti Lepini e i Monti Aurunci.



Il Piano della Regione - 296 pagine - è strutturato per rispondere agli incendi, ovviamente, ma anche per analizzarne le cause e prevenire il ripetersi dei roghi. Fra le analisi, fondamentale vengono identificate non solo quelle legate al “combustibile” (i materiali che bruciano) e all’”energia di accensione” (generalmente una fiamma) ma anche ai “fattori predisponenti: la vegetazione e la sua capacità di incendiarsi e poi di continuare a bruciare con maggiore o minore.

Incendi, dagli elicotteri alle autobotti: i mezzi della Regione





Per battere roghi spontanei e dolosi, la Regione utilizza da giugno a settembre 7 elicotteri che hanno le basi operative a Roma, Castelnuovo di Porto, Gaeta e Fondi, Ceprano e Gavignano.

Salvaguardare il patrimonio boschivo del Lazio dagli incendi



Poi ci sono 736 mezzi di terra, quasi tutti pick-up (513), poi 143 veicoli antincendio, 46 autobotti e 34 vasche usate per il rifornimento idrico. La prima linea di risposta agli incendi è la prevenzione, in cui elemento essenziale sono le amministrazioni comunali che devono adottare tutta una serie di provvedimenti il più noto dei quali è l’ordinanza antincendi che dispone una serie di divieti come quello di accendere fuochi liberi in zone a rischio.

Un patrimonio boschivo enorme, quello del Lazio: circa 606mila ettari - pari al 35% della superficie regionale e al 5,7% di quella nazionale - sono costituiti da foresta, quasi totalmente (90%) composta da bosco. Quattordici sono le foreste demaniali (12mila ettari di dimensione) che sono in gestione alle Comunità montane e alle province più altro 10mila ettari di foreste direttamente controllate dalla Regione. In totale nel Lazio ci sono 3 Parchi nazionali, 4 Riserve statali, 16 Parchi regionali, 30 Riserve regionali e 21 altre aree protette regionali. Un patrimonio a rischio ogni anno a causa degli incendi boschivi e della siccità (cioè la diminuzione di acque disponibili in un tempo limitato e in una zona circoscritta che non va confusa con l’aridità che riguarda zone dove le piogge sono scarse sempre).