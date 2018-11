Il Black Friday 2018 è iniziato e conquista anche l’immortale Roma!

Ultimo aggiornamento: 15:36

Il 23 novembree la febbre dello shopping tende ad essere sempre più alta, anche nella capitale d’Italia. Infatti, pur riguardando in particolare gli acquisti online, quello del Black Friday è diventatopersino per i negozi fisici die di tutto lo Stivale. Il countdown ha avuto inizio e già per le strade e sul Web si intravedono le prime offerte per il Black Friday , che rappresentano l’occasione perfetta per iniziare a comperare i primi doni di Natale aLe origini del Black Friday.La storia del “” ha inizio negli Stati Uniti d’America attorno agli anni ‘60, quando questo giorno, immediatamente successivo al Ringraziamento, dava il via agli acquisti natalizi. Esistono diverse teorie che spiegano il perché si sia scelto proprio questo nome. Una di queste attribuisce il termine al colore dell’inchiostro impiegato per segnare gli utili nei libri contabili delle varie attività commerciali. Infatti durante le 24 ore dedicate agli sconti i negozi venivanoe le pagine si coloravano completamente di nero, tale era la portata delle vendite. La seconda teoria si riferisce invece all'intenso traffico provocato dalla corsa all'affare, che spesso e volentieri causava anche gravi incidenti. Infine un’ultima ipotesi attribuiva il nominativo dialle inconsuete e numerosissime assenze da lavoro registrate durante questa giornata. In ogni caso il fenomeno non tardò a diffondersi, raggiungendo anche l’Europa e l’Italia, tanto che ad oggi sono tantissimi gli utenti che attendono proprio il quarto venerdì di novembre per iniziare a fare un po' di shopping e per concedersi qualche sfizio.Dove trovare gli sconti migliori?Il Web e il Black Friday sono sicuramente, basta fare una ricerca sulla percentuale di vendite online che caratterizza proprio questo specifico periodo per rendersi conto del fenomeno. Tuttavia sono tantissimi anche i negozi fisici che negli anni hanno deciso di aderire all'iniziativa, in tutta Italia ed in special modo a Roma. Dalle più note piattaforme virtuali di vendite, come Amazon e ePrice, ai tanti centri commerciali sparsi per la capitale, la mania del Black Friday contagia un po' tutti e si protrae fino all'inizio della settimana che segue proprio il Venerdì nero, con il tanto atteso. Il lunedì cibernetico non è altro che una giornata dedicata soprattutto agli amanti dell’elettronica, innamorati degli ultimissimi dispositivi Hi-Tech desiderosi di concludere l’affare dell’anno. Smartphone, PC, device wearable, cuffie auricolari, TV, grandi elettrodomestici, consolle per videogiochi e tanto altro, tutto in offerta ae quindi accessibili un po' a tutti gli acquirenti.Vivere il Black Friday a Roma.La capitalee apre le porte dei suoi punti vendita all'iniziativa del 23 novembre 2018. Tra i centri commerciali interessati dalle offerte promozionali c’è ad esempio il RomaEst di Via Collatina, con i tantissimi negozi che apriranno i battenti per l’occasione alle ore 9 anziché alle 10 come al solito. I clienti potranno ad esempio acquistare gli ultimissimi videogames e le consolle più moderne presso la nota rivendita Gamestop, potranno comperare abbigliamento sportivopresso Cisalfa Sport o Bata Superstore, oppure potranno rinnovare il proprio guardaroba risparmiando dal 50% al 70% nei vari Bershka, Zuiki, Calvin Klein, Desigual e H&M. Anche gli amanti dell’elettronica non rimarranno certo delusi grazie alla presenza del punto vendita MediaWorld.Il tour dei negozi fisici aderenti al Black Friday nella capitale romana passa poi per il centro commerciale di Porta di Roma, anch'esso con apertura straordinaria alle 9 del mattino e pronto acon offerte da urlo. Le promozioni dureranno anche, fino all'arrivo del Cyber Monday! Anche qui tantissimi rivenditori di scarpe e abbigliamento molto conosciuti, da Foot Locker a Coin, passando per Fiorella Rubino, Calzedonia, Guess, Intimissimi, Liu Jo e tantissimi altri. Non mancano poi gli store dedicati ai servizi, come TIM, Vodafone, Tre e Wind, anch'essi pronti a sfoggiare tante offerte interessanti, così come avviene presso il punto vendita Mediaworld. All'interno dei volantini è già possibile trovare i prodotti che verranno venduti a, la maggior parte dei quali saranno disponibili solo in un determinato quantitativo, perciò il consiglio è quello di organizzarsi per tempo.Sempre a Roma si potranno concludere ottimi affari anche presso il centro commerciale Valmontone, in via della Pace, con i tanti rivenditori outlet che da convenienti diventeranno “convenientissimi” grazie alle promozioni riservate durante il Black Friday.Stesso discorso per i centri commerciali di Parco Leonardo, in zona Fiumicino, di Euroma 2, in viale dell’Oceano Pacifico, il Da Vinci e quello di Castel Romano. H&M, Bialetti, Converse, 7 Camicie, OVS e tanti altri marchi di alta qualità sono pronti a sorprendere la propria clientela, aImperdibile poi un giro tra i negozi di lusso del centro di Roma, dalla celeberrima Via del Corso alla Via Condotti, passando per Via Frattina, Via Cola di Rienzo e Via Tuscolana. Anche i rivenditori delle strade più in della capitalee vogliono accontentare coloro che aspettano proprio questi giorni per concedersi uno sfizio, con articoli altrimenti irraggiungibili.Come muoversi durante il Black Friday.Il modo migliore per riuscire ad acquistare l’oggetto che si desidera è quello di prepararsi con un certo anticipo. Innanzitutto è bene crearsi una sorta di lista, virtuale o cartacea non ha importanza, così da tenere traccia di. Accanto ad ogni articolo è bene poi scrivere il prezzo originario di vendita, in modo da comprendere se la percentuale di sconto applicata sia effettivamente quella reale. A volte può infatti capitare che i rivenditori tentino di far passare un prodotto per scontato,. In questo caso ci si trova dinanzi a delle vere e proprie truffe, dalle quali è. Un altro consiglio è quello di non credere a siti o negozi fisici che propongano percentuali di sconto esagerate e inverosimili, poiché anche in questo caso potrebbe trattarsi semplicemente di un inganno.