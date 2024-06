Domenica 9 Giugno 2024, 05:50

Non sanno di essere ammalati e vengono avvolti, piano piano, da un declino cognitivo. Una caduta da cui non ci si rialza. Nel Lazio ci sono circa 80 mila “fantasmi”: sono le persone affette da Alzheimer che ancora, però, non hanno avuto una diagnosi della malattia, la più comune forma di demenza che coinvolge gli anziani. La stima viene dalla Fondazione Santa Lucia, Irccs romano dotato di un ospedale di alta specializzazione per la riabilitazione. Il suo direttore scientifico è il neurologo Carlo Caltagirone, uno dei massimi esperti in Italia proprio sulle malattie neurodegenerative. «È molto alto il numero delle persone che deve avere una diagnosi proprio perché la consapevolezza di un controllo neurologico arriva in ritardo - spiega - Ci sono campanelli d’allarme che non vanno sottovalutati, a cominciare dai disturbi di memoria, di attenzione, di linguaggio o di comportamento. In questi casi i pazienti devono essere consapevoli. Prima arriva la diagnosi prima si può intervenire per rallentare il decorso della patologia». Secondo il direttore scientifico del Santa Lucia, dunque, il lavoro da fare è sul sommerso. Nel Lazio ci sono circa 25 mila persone che hanno l’Alzheimer ufficialmente diagnosticata, di cui 13 mila solo a Roma e più di seimila nel territorio della Asl Roma 2. Ma è il sommerso che mette paura, fatto da chi non si rende conto che davanti a quei piccoli segnali si può fare qualcosa. «è possibile stimare in circa 80 mila le persone che potrebbero avere una diagnosi di Alzheimer e che purtroppo avviene con un ritardo di circa due anni», prosegue Caltagirone. Rallentare il decorso della malattia è possibile. «A cominciare dallo stile di vita, con un’alimentazione adeguata, lo stop a fumo e alcol, lo sviluppo di azioni che producono la stimolazione cognitiva - dice il neurologo - Oggi ci sono poi trattamenti che incidono nel rallentamento dei sintomi: ultimi in ordine di tempo gli anticorpi monoclonali».

COME NASCE

La ricerca sta affrontando il tema dello sviluppo della patologia, che vede una morte progressiva delle cellule del cervello. Tutto questo è associato con una presenza, proprio a livello cerebrale, di placche di proteine beta amiloide e Tau. Il decorso della malattia dura tra i dieci e i quindici anni e la morte è spesso causata da altre patologie, insorte con l’aggravamento delle condizioni cliniche e della fragilità generale della persona. Roma è al centro di un progetto di ricerca che proprio di recente ha vinto l’ultima edizione del bando Agyr promosso dall’associazione Airalzh (l’Associazione italiana ricerca Alzheimer) e che è dedicato ai giovani ricercatori. Claudia Carrarini, studiosa dell’Irccs San Raffaele, sta infatti lavorando a un programma per la diagnosi precoce della patologia e legato a un particolare tipo di trattamento, la Tps, la stimolazione transcranica a impulsi. Insieme ad altri quattro progetti di ricerca delle Università di Perugia, Padova, Torino, e della Scuola superiore Normale di Pisa fa parte di progetti di eccellenza promossi da giovani ricercatori under 40. Intanto, sempre Airalzh ha lanciato un’altra sfida: un bando per sostenere l’efficacia dell’arte terapia sui pazienti affetti dalla patologia. «Continuiamo a lavorare - dice Alessandra Mocali, presidente della onlus Airalzh - per poter davvero arrivare a un domani senza Alzheimer». Nel frattempo, c’è una sfida: aumentare le diagnosi precoci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA