I discorsi del giorno in cui Roma diventò Capitale d'Italia, aneddoti e curiosità

Risorge dalle ceneri la Storia di Roma. E in particolare dagli archivi della Stamperia Trevi, dove sono stati ritrovati i discorsi di brindisi pronunciati il 4 luglio 1871 in Campidoglio durante un solenne banchetto per festeggiare Roma che diventava capitale definitiva dell’Italia. Momento in cui erano presenti rappresentanti del Senato, della Camera, ministri e sindaci delle città italiane. Come si legge sul sito Beemagazine, a dare inizio alla serata fu il sindaco di Roma, il principe Francesco Pallavicini. Che «pregò i sindaci convenuti da ogni parte d’Italia di riferire ai loro cittadini la riconoscenza dei Romani “per l’universale consenso con cui questa città si volle scelta a sede del Governo”. Aggiunse questa assicurazione: “Roma saprà degnamente mantenere quel posto a cui fu chiamata da voi; dall’alto del Campidoglio echeggi un grido di riconoscenza verso la gloriosa dinastia dei Savoja; dunque Signori beviamo alla salute del Re” (applausi generali; Viva il Re, è scritto negli stenografici)».

Poi l’assessore al Comune di Roma avv.

Placidi ritenne di aggiungere alcuni concetti. Ringraziò i precedenti oratori: «Se le lodi date a Roma e ai Romani non sono del tutto meritate, noi romani magistrati e popolo faremo di tutto perché lo siano in avvenire”. Ringraziò la città di Torino che ha dato a Roma e all’Italia un re, esempio modello di lealtà e di coraggio, un parlamento, una costituzione la quale ci ha salvato dai pericoli di una costituente, un esercito al quale si è modellato in un momento tutto il resto d’Italia. Ringraziò il governo il quale “è stato così gentile e generoso da trovare la condotta dei Romani ineccezionabile (sic!), ed infine al re nostro che tanto nella storia moderna che per l’avvenire sarà esempio di virtù e lealtà a tutti quanti i Sovrani del mondo” (appalusi fragorosi)».