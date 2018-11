Halloween, sequestro horror a Ciampino

Maschere che incutono paura realizzate per la festa di Halloween, costumi, trucchi, bombolette spray nocivi per la salute, oltre a giocattoli poco sicuri, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del Gruppo di Frascati, prima di essere messi in vendita. Oltre tredicimila e cinquecento pezzi stoccati in un magazzino situato in viale Kennedy, a Ciampino dove si vendeva all’ingrosso e al dettaglio, stavano per invadere il mercato, ma sono stati individuati prima dai finanzieri. Il proprietario del magazzino che gestiva l’esercizio assieme ad altri collaboratori, è un cittadino italiano, cinquantenne, imprenditore del settore, che vive a Ciampino. L’uomo è stato sanzionato e segnalato alle autorità amministrative per violazioni delle normative Ce sul commercio e sulla tutela dei consumatori. I pezzi in vendita erano infatti erano privi del marchio Ce e non rispondenti alle caratteristiche minime di sicurezza e qualità dettate dalla Direttiva 48/2009 della Comunità europea. I finanzieri hanno trovato il materiale, nel deposito del Comune aeroportuale, durante l’attività di controllo economico del territorio svolta dalle Fiamme gialle del Gruppo Frascati, intensificata proprio in vista della festività di Halloween molto seguita dai giovanissimi che, per questa occasione, acquistano soprattutto le maschere e altro materiale con cui fare scherzi ai coetanei. I prodotti sequestrati, destinati al mercato nazionale, una volta immessi sul mercato per la vendita, avrebbero costituito un pericolo per i consumatori e danneggiato gravemente gli operatori del settore rispettosi delle leggi, alterando inoltre gli equilibri di mercato e della libera concorrenza.



LE OPERAZIONI

Anche in altre zone della nostra regione sono stati fatti sequestri importanti di materiale destinato alla giornata di Halloween, come a Pomezia dove i pezzi sequestrati sono stati dodicimila. Qualche tempo fa, sempre a Ciampino, in tre negozi situati in pieno centro, gestiti da altrettanti cittadini cinesi, erano stati individuati e sequestrati dalla polizia locale centinaia di giocattoli, molti dei quali destinati ai neonati, privi del marchio Ce e potenzialmente nocivi per la salute dei piccolissimi per l’utilizzo di coloranti e materiali non idonei.

