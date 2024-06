Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:27

La zuffa sotto casa è finita con un colpo di pistola che ha centrato alla gamba destra uno dei due litiganti.

È successo poco dopo le 23 di lunedì nello slargo delle palazzine popolari dell'Albuccione di Guidonia, a ridosso di piazza Aldo Moro. Ad avere la peggio un inquilino di 46 anni al culmine della lite con un cittadino lituano di 39 anni, anche lui residente nel complesso, in un alloggio occupato abusivamente: dopo il corpo a corpo improvvisamente ha tirato fuori quell'arma e ha sparato. Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per scongiurare ogni rischio, visto che la pallottola era stata esplosa da una distanza ravvicinata colpendolo all'inguine: la prognosi è di 40 giorni. Il lituano è stato poi bloccato dai poliziotti intervenuti, che hanno fatto scattare la denuncia.

I motivi che hanno dato il via allo scontro a due sono ancora da chiarire.

LA MICCIA

Sul caso indagano gli investigatori del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Pentassuglia, che per avere un quadro preciso degli eventi stanno ancora sentendo tutti i testimoni. Tra questi il figlio del ferito, un sedicenne, che era sceso per tentare di dividerli e si è trovato di fronte la pistola spianata e poi il padre sanguinante sull'asfalto. Intanto il lituano si era allontanato.

È stato raggiunto fermato nelle casa occupata grazie alle testimonianze di chi aveva assistito. In un primo momento la vittima, infatti, non si era sbilanciato sull'identità dell'aggressore. Ieri gli agenti sono tornati a sentirlo in ospedale. Intanto è stato arrestato per tentato omicidio il cittadino egiziano di 51 anni che lunedì mattina presto, nel corso di una lite scoppiata in casa, nel borgo di Sant'Angelo Romano, ha accoltellato il coinquilino, un connazionale di 41 anni. Erano le 6 quando l'uomo, ferito e grondante di sangue, si è affacciato ad un balcone della centralissima via Nazionale per chiedere aiuto.

Era stato colpito al petto da un coltellaccio da cucina, come è stato poi accertato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Tivoli intervenuti, che hanno effettuato il sopralluogo e sequestrato la lama. Il ferito è stato trasportato al Sant'Andrea, dove è stato sottoposto a delicate manovre di rianimazione, stabilizzato e trattenuto in osservazione. L'arrestato è stato portato in carcere su disposizione del magistrato della procura di Tivoli per la successiva convalida.