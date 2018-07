Roma, cade da un'impalcatura grave operaio di 46 anni

Grave incidente sul lavoro a Guidonia. Un operaio polacco di 46anni

è caduto da un'impalcatura di circa 8 metri in via Tenuta del Cavaliere presso il Car. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli dove è ricoverato in prognosi riservata con fratture agli arti e al torace.

Sul posto è intervenuta la Asl e l'ispettorato del lavoro. Secondo quanto riferito dal datore di lavoro, l'operaio usava imbracature e casco, e al momento dell'incidente era su una trave di cemento armato quando ha messo un piede in fallo ed è caduto.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



