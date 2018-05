Guidonia, cocaina nascosta in box auto: in manette un 55enne

Gli agenti del commissariato San Basilio, in località Poggio Fiorito, a Guidonia Montecelio, hanno arrestato I.G., 55enne residente nella capitale, per spaccio di sostanze stupefacenti; nello specifico, i poliziotti, dopo una serrata attività investigativa, sono venuti a conoscenza che l’uomo spacciava cocaina a bordo di un Suv. Seguendo l’auto con discrezione hanno sorpreso I.G. mentre cedeva alcuni grammi di cocaina a domicilio. Gli investigatori dopo aver bloccato il pusher, hanno svolto alcune perquisizioni domiciliari trovando, in un box auto, nascosta dietro una tubazione delle acque reflue, 10 grammi di cocaina, una bilancia di precisione e molte bustine di cellophane. Oltre allo stupefacente è stato sequestrato anche il Suv usato per lo spaccio.

Giovedì 17 Maggio 2018



