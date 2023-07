Guidonia, beccata la "banda del carburante": rubava benzina e gasolio con una pompa elettrica

Le indagini della polizia di Tivoli e Guidonia hanno portato al blocco della “banda del carburante”, composta da tre uomini e una donna di età compresa tra i 46 anni e i 28 anni, i quali ora dovranno rispondere in concorso per il furto di gasolio e benzina in danno ai veicoli. I quattro sono stati fermati durante un posto di blocco a Guidonia, a tradirli la puzza di gasolio.

L’ispezione degli agenti ha rinvenuto un metodo molto alternativo e artigianale formato da una pompa elettrica e dei tubi in gomma posizionati nell’auto e collegati al bagagliaio tramite il finestrino.

Un vero e proprio meccanismo per l'aspirazione del carburante con una pompa elettrica autoadescante a 12 volt collegato a lunghi tubi di gomma, uno dei quali collegato a un serbatoio in plastica da 50 litri pieno di carburante posizionato nel portabagagli della vettura. Il tutto è stato sottoposto a sequestro insieme a pinze, tronchesi e giravite. Nelle ultime settimane, infatti, si era assistito a una serie di furti di carburante registrati nelle aree di Tivoli e Guidonia Montecelio. Carburante "succhiato" a tir e autocarri parcheggiati e appartenenti a ditte di trasporto della zona. I poliziotti stanno indagando se siano stati loro i colpevoli anche di questi furti.