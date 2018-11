Guida ai migliori eventi di Capodanno a Roma per il 2019

Ultimo aggiornamento: 12:04

Il conto alla rovescia è cominciato. Ormai siamo quasi giunti all’appuntamento più emozionante dell’anno e per chi desidera passare un, certamente non avrà problemi. La capitale infatti offre moltissime opportunità di divertimento e di svago per la notte di San Silvestro.La notte del 31 Dicembre è certamente la notte più attesa dell’anno in tutte le parti del mondo e nel nostro Paese è tradizione festeggiarlo con il cosiddetto “”, un’usanza che ha origini antichissime e che consiste nel prendere parte ad un'abbondante cena dove brindare e festeggiare, con amici e parenti, la fine dell’anno e l’arrivo, con i migliori auspici di fortuna e speranza, di quello nuovo.Scopriamo insieme gli eventi più interessanti ed esclusivi della capitale dove poter festeggiare, con amici e parenti, questa attesissima festa.Generalmente si passa in famiglia o con gli amici, in casa, in piazza, nei ristoranti, nelle discoteche o in location particolari come gli agriturismi e le spa, ma ciò che conta è trascorrerlo nel miglior modo possibile e soprattutto nelle location giuste.Tutti gli anni si organizzano eventi e feste di ogni tipo,sono solitamente i locali che ospitano gli eventi mondani più esclusivi, attenti a soddisfare le esigenze di tutti e regalare una serata indimenticabile. Qualsiasi sia la location la cosa importante da fare è trovare un ambiente ben organizzato, unico e che sappia offrirvi la miglior serata dell’anno, per questo il portalevi permetterà di orientarvi nella scelta, offrendoviCon questo articolo andremo a vedere insieme dove si possono trovare le migliori feste organizzate ed i veglioni, con menù speciali e realizzati appositamente per l’occasione di questo attesissimoChe siano ristoranti, casali o agriturismi, in giro per Roma sono molte le soluzioni per chi non vuole assolutamente rinunciare a festeggiare il Capodanno con la più classica delle formule, quella del cenone. Potete scegliere location d'eccezione con cene per due o vere e proprie feste adatte ad amici e famiglia sempre all’insegna del gusto e del buon cibo.Una delle opzioni più interessanti è sicuramente quella del, situato in Via Torino, un ristorante che ha suscitato interesse anche nelle personalità più importanti della capitale per la sua organizzazione, per il suo comfort e per la sua grande varietà e qualità culinaria. Per laproporrà diversi menù per ogni esigenza: uno classico e uno vegetariano comprensivo dei classici dolci natalizi e lo spumante per brindare a mezzanotte trasformandosi immediatamente in una discoteca con dj set tutta la notte.Un’altra struttura interessante è, nella zona, un ristorante moderno e multifunzionale, dai toni newyorkesi grazie ai suoi ampi spazi, ed offre una vera e propria cena-spettacolo con un menù completo e adatto a tutti i gusti, curato da Chef di altissimo livello. Piatti della cucina mediterranea, rivisitati in chiave creativa e fantasiosa e dopo l’attesissimo brindisi di mezzanotte, dj set fino all’alba.Lacon la sua terrazza panoramica offre una veduta unica e rara sui monumenti più importanti della capitale, dal Monumento Vittoriano alla Basilica di San Pietro, riuscendo a coniugare una magica atmosfera ad una delicata esperienza gastronomica con piatti della tradizione mediterranea e tipica locale. La scelta migliore per chi cerca un Capodanno intimo da vivere con il proprio partner su una delleUn’altra location che merita attenzione è quella dell’, ristorante ospitato in un grazioso palazzetto quattrocentesco in Via dei soldati, nel quartiere Lungotevere. Hostaria dell’Orso oggi si presenta con una struttura su due livelli, con la presenza di un piano bar e del ristorante al primo piano con una vista mozzafiato sul Tevere, Castel Sant’Angelo e San Pietro. Per il cenone di Capodanno lo Chef Raffaele Amitrano ha pensato e ideato un menù che con semplicità, possa risaltare i sapori più genuini della tradizione italiana regalando ai propri commensali un’esperienza gastronomica di altissimo livello.Il countdown per trovare l’offerta migliore per il Capodanno 2019 è iniziato e per tutti gli amanti della musica e delle discoteche la parola d’ordine è: divertimento! Ecco perché abbiamo deciso di proporvi le location più esclusive di Roma che possano rispettare queste qualità.Ilè una location davvero unica ed esclusiva, circondata dalla magica atmosfera della riserva naturale di Monte Mario. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, il, sfoggia la sua poliedricità, quella di discoteca e di ristorante, offrendo ai propri ospiti una cena servita o al buffet, e dalla mezzanotteper festeggiare l’inizio del nuovo anno.Anche, il risto-disco di tendenza dell’EUR, per la notte di Capodanno, fonde gusto e divertimento. Presenta una cena con l'intrattenimento musicale, brindisi di mezzanotte e dj set fino all’alba in una delle piste più esclusive della zona EUR.Il locale storico della movida romana, il, per festeggiare il Capodanno 2019 ha optato per l’evento a tema, "" un party nordico, in pieno stile “Oktoberfest” con menù tipico bavarese e fiumi di birra con l’open bar tutta la notte senza limiti. Musica dal vivo per intrattenere gli ospiti durante la cena e al countdown dj set house - commerciale fino alle 06.00 del mattino.Il salotto romano più apprezzato dalla movida notturna,, propone per la notte di Capodanno, un party in stile “”, dedicato alle donne e all'amore. Si potrà festeggiare tutta la notte in questa fantastica discoteca che si inserisce tra i locali romani più belli, grazie alla sua struttura e alla sua posizione. Proponendo il classico cenone all’interno del suo ristorante con l’accompagnamento musicale per tutta la durata della cena e allo scattare della mezzanotte, dj set fino all’alba per festeggiare il nuovo anno.A grande richiesta, anche per questo Capodanno, torna la serata più elettrica dell’anno, il! Teatro dell’evento musicale, come le scorse edizioni, sarà l’EUR, con una manifestazione che vi accompagnerà al suono della migliore musica elettronica all’interno delleUna cornice suggestiva quella che i grandi hotel offrono a chi sceglie una location elegante e raffinataperin maniera esclusiva, con l’opportunità di cenare, ballare e divertirsi fino a tarda notte. Roma presenta molti alberghi unici ed esclusivi, ma quale scegliere per assicurarsi un Capodanno 2019 con i fiocchi?Lo, perveste a tema la propria club house, circondata da ettari di verde e di una vista sui campi da golf e sui laghetti. Per il veglione propone una cena sia servita che al buffet con uno spettacolo di cabaret e l’immancabile brindisi di mezzanotte. Open bar per tutta la notte e per chi vuole scatenarsi dj set commerciale, house e revival live fino al mattino. La struttura offre la possibilità di pernottare in una delle sue bellissime stanze.Un altrounico ed esclusivo è quello, marchio presente in tutto il mondo che è diventato un punto di riferimento per soggiorni di lusso e di piacere. Dotato di ogni comfort e servizio per il Capodanno 2019, l’Hotel Hilton si prepara a festeggiare con il più classico dei cenoni, con musica live, animazione per i bimbi e dj set per gli adulti. Possibile accostamento del cenone più pernottamento in una delle numerose camere.Capodanno rappresenta l’occasione migliore per trascorrere una notte speciale, unica e indimenticabile. Per questo è emozionante ritrovarsi insieme a numerose persone, in un clima di allegria e mondanità per brindare l’arrivo dell’anno nuovo. Trovare la giusta location, che sappia soddisfare i propri gusti alle volte però risulta non facile e per queste occasioni le ville rappresentano sicuramente un ottimo compromesso tra il lusso e il divertimento. Ma quali Ville, in una città come Roma, possono ospitare un evento così importante?Laè sicuramente una perfetta combinazione di eleganza, gusto e divertimento. Un Capodanno maestoso alle porte di Roma, in cui lasciarsi avvolgere da affreschi, mosaici e giochi d’acqua. Cena servita al tavolo o al buffet, brindisi di mezzanotte e fuochi d’artificio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con intrattenimento del dj set e open bar tutta la notte.Un’altra fantastica location dove poter trascorrere il Capodanno 2019 a Roma è lache offre una cena servita di altissimo livello con spettacolo live e molti artisti, un dj set e la possibilità di alloggiare in una delle suntuose camere da letto.Che si tratti di una discoteca o di una location particolare, il ventaglio delle proposte che Roma offre risulta davvero ampia e variegata. Per questo vogliamo presentare anche una soluzione più intima adatta alle famiglie o alle coppie che desiderano trascorrere un Capodanno unico e indimenticabile.che per l’occasione, si trasforma, e diventa il luogo perfetto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i propri cari. Verrà allestito un parco giochi per bambini e preparato un menù adeguato con animazione dedicata, permettendo ai genitori di poter vivere in maniera rilassata la notte più esclusiva dell’anno, degustando un fantastico menù e brindando al nuovo anno. Un’ulteriore attrazione divertente per le famiglie è la pista da ghiaccio aperta tutta la notte.Per chi desidera invece qualcosa di più soft e intimo certamenteadrappresenta la soluzione migliore. Una location che offre un Capodanno all'insegna del, presentando un veglione su misura per coppie o per chi desidera allontanarsi dal caos del Capodanno capitolino ricercando relax e tranquillità per cominciare il nuovo anno. Il programma prevede diverse tipologie d'ingresso comprensive di, accesso diretto alla SPA e brindisi di mezzanotte in una location davvero unica.Una città come Roma offre molteplici soluzioni per trascorrere un Capodanno all’insegna del divertimento e del buon gusto, quindi riuscire a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze alle volte non è facile. Con questa breve guida sarà sicuramente più semplice orientarvi nella scelta per il vostro Capodanno 2019 a Roma.