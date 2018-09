Grottaferrata, tampona camion dei rifiuti che si ribalta

Spettacolare incidente questa mattina verso le 5,30 lungo via Roma, in pieno centro a Grottaferrata. Un camion della Tekneko impegnato nel rititare i rifiuti della raccolta differenziata è stato colpito nel retro, da una Mercedes Gle condotta da un 25enne residente a Grottaferrata che probabilmente anche a causa dell'alta velocità non ha visto il mezzo e non ha fatto in tempo a sterzare L'urto è stata tremendo, la Mercedes si è ribaltata sulla carreggiata riportando danni molto ingenti.



Secondo le testimonianze l'operatore Tekneko era intento a raccogliere i contenitori restando illeso. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti nel giro di pochi minuti i carabinieri della stazione di Grottaferrata: il 25enne, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati. Ingenti anche i danni riportati dal camioncino della Tekneko nella parte posteriore.

Le attività di ritiro dei rifiuti sono state continuate da un altro camion giunto in supporto. I carabinieri stanno verificando lo stato in cui il 25enne si era messo alla guida, disponendo l'alcol test e il drug test, visto che tornava da una serata passata con gli amici in un locale notturno della zona.

