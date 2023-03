Giuseppe Cipriano, il pilota eroe dell'aereo precipitato: con la sua manovra ha evitato una strage

Ha chiesto aiuto dopo essere precipitato tra le case. Prima però aveva evitato una strage, riuscendo a compiere una manovra in grado di salvare chissà quante vite. Poi però il suo aereo è esploso e lui è morto. È il tragico destino di Giuseppe Cipriano, uno dei due piloti degli aerei di addestramento militare che stamattina si sono scontrati in volo a Guidonia e sono precipitati, uno in un campo e l'altro tra le case in via delle Margherite. Si tratta di un vero e proprio eroe: quando ha capito che stava andando a schiantarsi, ha evitato di colpire le case riuscendo a scontrarsi nell'unica via possibile. Lo ha fatto precipitando su un'auto, che è andata in fiamme. I residenti hanno sentito le richieste di aiuto del pilota, per i soccorsi però non c'è stato nulla da fare. A centro metri dal luogo della tragedia c'è un asilo nido.

Guidonia, due aerei militari si scontrano e precipitano: uno finisce tra le case, l'altro in un campo. Morti entrambi i piloti

Scontro tra due aerei, cosa è successo

Dei due aerei che si sono scontrati in volo, uno è caduto in un campo in via Roma, in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga coda), l'altro (quello guidato da Giuseppe Cipriano, appunto) si è schiantato tra alcune case e su una macchina in via delle Margherite. I due piloti appartenevano al 60esimo stormo dell'Aeronautica Militare.

Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto stamattina poco prima delle 11: la polizia ha ricevuto la segnalazione di un aereo caduto nel campo in via della Longarina. L'altro invece è finito tra alcune case. Secondo le prime ricostruzioni, gli aerei in volo erano quattro e due di questi si sarebbero scontrati tra di loro per cause ancora da verificare.