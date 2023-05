Lunedì 22 Maggio 2023, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 07:08

Avrebbero offerto a un imprenditore del lusso la possibilità di «piazzarlo» in prestigiosi posti di lavoro, grazie alle loro conoscenze, poi risultate finte. In cambio chiedevano denaro che sarebbe servito a "oliare" «i componenti delle varie commissioni che dovevano decidere chi assumere». È quanto emerge dall'informativa del commissariato Trevi, agli atti del processo a carico di Vincenzo Caprioli, romano di 76 anni, e Armando Wood, classe 53 di Capua, accusati dalla Procura di Roma, a seconda delle posizioni, di truffa e simulazione di reato. Un processo nato a seguito della querela presentata nel febbraio 2017 da Giuseppe Barboni, 35enne ascolano che oggi è imprenditore nel mondo del lusso, oltre che campione di arti marziali; a sua volta imputato per tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e minacce rivolte proprio ai danni di Caprioli. Quest'ultimo era stato denunciato per reati simili già nel 2012 e all'inizio del 2023. Come si legge nell'informativa della polizia, Caprioli «in ogni occasione evidenziava (a Barboni, ndr) di essere in contatto con persone altolocate».

IL POSTO NEI SERVIZI SEGRETI

Un giorno avrebbe invitato l'imprenditore inper fargli vedere il suo ufficio. «È lì che ha conquistato la mia fiducia. I vigili non volevano farmi entrare. Poi è arrivato lui "sta con me" e sono passato. Tutti lo salutavano. Aveva persino una sfilza di bigliettini da visita, ognuno con una carica diversa», spiega Barboni. Da quell'incontro, stando alle carte del processo, sarebbero iniziate le richieste di denaro di Caprioli per farlo assumere in uffici prestigiosi. «Per il Campidoglio 10mila euro subito e tre mensilità di stipendio poi, per l'Eni 12.500 euro prima e tre mensilità dopo», si legge nell'informativa. Quest'ultima accettata da Barboni. Per un posto nell'Università Pontificia sarebbero serviti 25mila euro, che al tempo la vittima non possedeva, per cui aveva offerto l'auto della madre, poi sparita. Dalle indagini svolte dal commissariato, Caprioli avrebbe inscenato il furto, per questo è accusato di simulazione di reato. Ovviamente gli enti e le aziende sono totalmente estranei ai fatti e le circostanze denunciate da Barboni sono al vaglio di un giudice. Wood invece, stando alle carte in mano al pm, avrebbe chiesto 6mila euro all'imprenditore per garantirgli un posto nei Servizi segreti vaticani.