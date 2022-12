Martedì 13 Dicembre 2022, 07:54

Sette nuove stazioni ferroviarie nell'area urbana della Capitale, più quella di Pigneto che si collegherà con la metro C, due da ristrutturare (Trastevere e Magliana), linee da raddoppiare. Con l'arrivo del Giubileo il piano di rafforzamento del trasporto su ferro romano, varato dal Campidoglio con Rete ferroviaria italiana (Rfi). A partire delle fermate di Zama, Selinunte, Carpegna, Massimina, Statuario, Divino Amore, Paglian Casale e Magliana (quest'ultima già esistente ma da sottoporre a restyling), che in un primo tempo dovevano essere attive per il 2030 e che poi il Comune ha inserito nella lista delle opere straordinarie per l'Anno Santo, per velocizzarne la realizzazione. Gli ultimi contatti dell'amministrazione capitolina con Rfi, Regione e Governo hanno sbloccato la situazione: e ora, dopo anni di stasi, si parte con l'obiettivo di stringere i tempi e vedere al più presto i primi risultati.

Giubileo, 8 nuove stazioni



Già nel 2025 dovrebbero essere pronte le nuove stazioni di Massimina e del Divino Amore: la prima serve un bacino d'utenza di circa diecimila persone, la seconda di un migliaio di residenti, ma è importante anche per i collegamenti con il Santuario per l'evento giubilare. Nello stesso anno aprirà anche la fermata del Pigneto, seguita l'anno successivo da Paglian Casale e Selinunte, nel 2028 da Statuario e nel 2029 da Zama, che nel giro di 15 minuti a piedi ha un bacino d'utenza di 56 mila romani (93 mila con un breve tragitto in auto). Contemporaneamente saranno raddoppiate alcune linee ferroviarie di fondamentale importanza per la Città eterna e il suo hinterland: per il prossimo anno è previsto il raddoppio della Lunghezza-Bagni di Tivoli (con la riapertura della stazione Val d'Ala), seguito due anni dopo dalla Valle Aurelia-Vigna Clara e quindi dai binari che portano a Cesano. Il tutto puntando ad aumentare la capacità di trasporto e a incrementare il novero dei quartieri direttamente serviti dalla ferrovia. E la stazione di Trastevere sarà completamente rifatta, aprendo anche un nuovo accesso sul lato di via Portuense.

La strategia



Questi interventi sono parte integrante del piano di sviluppo del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile romana messo a punto dal Campidoglio, soprattutto per quanto riguarda la cura del ferro. «Siamo riusciti a ottenere una importante implementazione del trasporto su ferro con nuove fermate e una maggiorazione dei servizi e dei bacini di utenza - sottolinea l'assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè - Si tratta di un risultato di notevole portata soprattutto per alcune zone periferiche della Capitale, a cominciare da Massimina e Divino Amore, che abbiamo l'obiettivo di migliorare ulteriormente nei prossimi anni perché il nodo ferroviario di Roma è di fondamentale importanza per migliorare la mobilità cittadina e la qualità della vita dei romani». Soddisfatto anche l'assessore all'urbanistica, Maurizio Veloccia: «Si tratta di un importante passo in avanti su progetti fondamentali in vista del Giubileo ma soprattutto per lo sviluppo della città - spiega Veloccia - Ora speriamo che i tempi siano rispettati, perché questo è un grande sforzo per il futuro del trasporto a Roma».