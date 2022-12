Domenica 11 Dicembre 2022, 00:42 - Ultimo aggiornamento: 00:56

«A giorni si può partire con i lavori del Giubileo del 2025». A margine della visita ai cantieri della stazione Colosseo della Metro C, Roberto Gualtieri ha annunciato lo sblocco per gli interventi per l’Anno Santo: Palazzo Chigi, dopo i rallentamenti registrati prima per le elezioni e poi per il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo governo, ha pronto il decreto per dare il via libera al piano dettagliato delle opere, inviato dal Campidoglio nei mesi scorsi. Adesso il testo è al vaglio del ministero dell’Economia, ma già al prossimo Consiglio dei ministri è atteso il sì definitivo.

Metro C, il sindaco nel cantiere al Colosseo: «Avanti con i lavori, la stazione Farnesina sarà pronta nel 2032»

«Per il decreto - ha spiegato il sindaco di Roma - ho incontrato il sottosegretario Mantovano. Ho inviato formalmente alla presidente del Consiglio il piano dettagliato». C’è il via libera e si «è in attesa degli ultimi passaggi per andare in Gazzetta. E quindi stiamo oramai parlando di giorni per poter partire».

Già la prossima settimana Gualtieri, nelle vesti di commissario straordinario per l’Anno Santo, spera che siano presentati i primi bandi di gara dai soggetti attuatori (la Società del Giubileo, controllata dal Mef, o Invitalia) oppure che possano partire le lavorazioni stradali straordinarie sulle strade della Capitale realizzate dall’Anas. Anche perché i tempi per concludere tutti i lavori sono molto stretti: la Porta Santa si aprirà tra circa due anni.

LE DOTAZIONI

Per le infrastrutture e l’organizzazione dell’Anno Santo il governo ha stanziato 1,350 miliardi di euro. Nelle scorse settimane lo stesso Gualtieri e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, hanno concordato di sbloccare in via prioritaria «gli interventi essenziali e indifferibili». Opere per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro. Il restante pacchetto di investimenti è al centro di un’ulteriore interlocuzione tra il governo e il Campidoglio, ma dovrebbe essere ratificato a breve. Di conseguenza si parte con 89 progetti. Tra questi, i progetti più complessi riguardano la costruzione di un sottopasso per le auto a piazza Pia (con una spesa di 70 milioni) per pedonalizzare l’area tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione e un altro (pedonale) che da piazza Risorgimento porterà i turisti ai vicini Musei Vaticani. Poi tra i pacchetti più corposi ecco i 200 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di consolari e arterie della viabilità principale a cura dei tecnici e degli stradini dell’Anas. Altri 92 milioni serviranno per riasfaltare le strade di competenza del Campidoglio e dei Municipi, 14 milioni per i lungotevere e i relativi ponti, 61 milioni per il piano fermate dell’Atac, 10 milioni per la realizzazione della nuova stazione Pigneto con il collegamento alla Metro C, oltre all’acquisto di nuovi treni per la linea A della metropolitana (60 milioni) e di bus ibridi (44 milioni) e a metano (69 milioni), la riqualificazione dell’area di piazza dei Cinquecento, piazza Repubblica e dintorni (12 milioni) i nuovi sistemi tecnologici per l’illuminazione pubblica, il monitoraggio ambientale e la sicurezza (35 milioni).

I TRAM

Sempre in ottica del Giubileo, l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè ha annunciato che entro il primo trimestre dell’anno prossimo sarà lanciato il bando per realizzare la tranvia veloce Termini Vaticano e Aurelio. La commissaria straordinaria dell’opera, Maria Lucia Conti, ha aggiunto che il capolinea nella prima tratta, e a fine 2024, sarà a largo Argentina e non più a piazza Venezia. Conti, ma nelle vesti di commissaria straordinaria per la linea C, ha spiegato che già prima dell’apertura della fermata Colosseo (prevista nel febbraio 2025) sarà «risistemata la parte di via dei Fori interessata dal cantiere. Lo smonteremo nel 2024. Ma la sistemazione definitiva la realizzerà il Comune che sta per lanciare un concorso di idee per la pedonalizzazione».