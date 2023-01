Sabato 28 Gennaio 2023, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Roma si tinge di Rosa. Il rosa del Giro d'Italia. Giovedì sera la Fontana di Trevi si è illuminata del colore della maglia più famosa nel ciclismo italiano (resterà accesa fino a stasera). La stessa che verrà assegnata nella Capitale il prossimo 28 maggio. Il conto alla rovescia è già scattato e segna -99 giorni all'inizio del Giro. Roma torna ad ospitare l'ultima tappa e così come fa Parigi con il Tour vuole renderlo un appuntamento fisso. E lo fa dopo il caso sampietrini che macchiò l'edizione del 2018. A Roma il Giro terminerà per i prossimi 4 anni. Fino al 2026. E l'edizione di quest'anno sarà anche l'occasione per fare uno spot alla città in vista dell'assegnazione dell'Expo 203 che ci sarà a novembre.

TUTTI AL MARE

Dal Centro alla periferia. Dal Colosseo al mare. «Ho imparato ad andare in bici nella pineta alle spalle di Ostia e sono convinto che portare la corsa rosa oltre il centro storico sia un'opportunità per tutti i romani» aveva sottolineato tempo fa l'assessore di Roma Capitale a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. Il percorso è stato disegnato in modo tale da «mettere in mostra la Grande Bellezza» per dirlo sempre con le parole di Onorato. «Roma si conferma la Capitale dei grandi eventi ma per noi sarà una doppia sfida - ha poi aggiunto -. Cancellare quanto accaduto nel 2018 e regalare una fotografia perfetta in proiezione dell'Expo». Ecco perché da parte del Campidoglio c'è una grandissima attenzione nel volere definire ogni minimo dettaglio del percorso che sarà svelato il prossimo 15 febbraio in una conferenza stampa a Palazzo senatorio.

IL TRACCIATO

Dopo la tappa Tarvisio-Lussari del 27 maggio, gli atleti saranno trasferiti in aereo nella Capitale. L'ultima frazione prenderà il via nel pomeriggio in modo tale che l'arrivo su via dei Fori Imperiali sia in serata. Magari con il tramonto dietro il Colosseo. Partenza da via Cristoforo Colombo all'altezza dell'Eur. Da lì si andrà dritti fino ad Ostia, si girerà attorno alla rotonda per poi tornare verso la città. Si passerà attraverso Caracalla, poi svolta a destra via di San Gregorio e si sale su fino al Colosseo. Via dei Fori. Da qui inizierà, almeno secondo le prime indiscrezioni, un piccolo circuito della lunghezza di 17,6 chilometri. I corridori dovranno fare 5 giri. Un percorso che sarà diverso da quelli visti nel 2018 e nel 2009, e toccherà Corso Vittorio, il Lungotevere, Passeggiata di Ripetta, piazzale delle Canestre, il Muro Torto, Luisa di Savoia e poi ancora Castel Sant'Angelo, l'Isola Tiberina, il Circo Massimo e quindi il Colosseo e via dei Fori Imperiali. Lì sarà il traguardo tra due ali di folla con il cielo che dal rosa vira al rosso.