Roma, il nuovo gioco da tavolo sul parcheggio impossibile: Rome is More lancia "Er giro de Peppe"

Diciamoci la verità, nessuno ci aveva mai pensato eppure a un tratto sembra così indispensabile. Arriva il primo gioco da tavola incentrato sul parcheggio a Roma. Lo ha lanciato Rome is More, il famosissimo canale social nato nel 2018 da un'idea di Carolina Venosi e che ha come obiettivo quello di divulgare la cultura romana attraverso il suo dizionario romanesco-inglese. Il profilo social nel corso degli anni si è evoluto, diventando di fatto una piattaforma che spazia dal merchandising fino all'ultima novità di "Er Giro de Peppe". Si chiama così il gioco ideato dal team di Rome is More e prodotto in collaborazione con Clementoni che, dopo oltre un anno di test e progettazione, uscirà il 16 novembre nello store di Rome is More a Testaccio, in Via Mastro Giorgio 31, e sarà disponibile online e presso i rivenditori autorizzati aderenti.

Come funziona il gioco

Si parte dalla Fontana di Trevi e inizia il gioco chi, tirando una moneta, si avvicinerà di più alla fontana! Dall’Eur a Ponte Milvio, da Ostiense a Prati, dal Pigneto a Monteverde, il tabellone attraversa i principali luoghi di appuntamento della Capitale prevedendo una serie di ostacoli e imprevisti che i romani conoscono fin troppo bene. «Da quando ho lanciato Rome is More ho sempre voluto far conoscere in modo non convenzionale le bellezze di Roma e i suoi tratti peculiari – spiega Carolina Venosi - e con questo gioco da tavola mi piace pensare di poter trasformare l’esperienza traumatica del trovare parcheggio in qualcosa di divertente e che possa aiutare i giocatori coinvolti a scoprire qualcosa in più sulla città».

Il gioco infatti include un mazzo di carte quiz sulla storia di Roma a cui i giocatori dovranno rispondere per guadagnarsi le monete necessarie a pagare il parcheggio!

Cos’è Rome is More

Rome is More è il nome del progetto di successo nato sui social con l'obiettivo di tradurre in modo divertente le espressioni romanesche in inglese. Da "Eddaje" a "Se lallero", da "Stacce" a "Nun fa er provola" il repertorio creato da Carolina Venosi e arricchitosi nel tempo è un vero e proprio fenomeno prima social e poi imprenditoriale. Dopo essersi licenziata dal suo precedente lavoro, il 13 dicembre 2020 ha inaugurato anche il primo store di Rome is More a Testaccio, in via Mastro Giorgio 13, con annesso l’ufficio dove si svolgono tutte le attività legate alla produzione, alla gestione dell’e-commerce e ai contenuti. In vendita si può trovare il merchandising legato alla pagina, come spille, tazze, shopper e prodotti di altri designer o brand che nascono con il patrocinio della romanità. Oggi Rome is More è a tutti gli effetti un brand e una start-up con un team di 4 persone, tutte donne, e diversi collaboratori esterni.