Martedì 21 Marzo 2023, 09:05

Cercasi giardinieri specializzati per la cura del verde di Guidonia Montecelio, dagli alberi ai parchi. Ritenta il Comune a lanciare la selezione per figure considerate necessarie dopo il flop del concorso chiuso con un nulla di fatto a fine 2022 quando non si riuscì a coprire nessuno dei quattro posti previsti in pianta organica. Su 138 candidati solo uno riuscì a superare le prove, ma poco dopo rinunciò. Il nuovo bando, sempre per quattro giardinieri, ora è stato di nuovo pubblicato e c'è tempo per fare domanda di partecipazione entro il 16 aprile, da avanzare esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma istituzionale del Comune (guidoniamontecelio.tuttoconcorsipa.it) alla quale si accede con lo Spid.

Palazzo Guidoni ha chiarito anche i compiti previsti nel profilo professionale richiesto: «L'esecuzione di compiti di manutenzione e cura del verde, piante, prati, alberi anche con utilizzo di macchinari specifici in dotazione agli uffici comunali. Prevede inoltre la motivazione al ruolo, competenze comunicative, relazionali, realizzative e adeguata conoscenza delle materie di esame, sufficiente conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese».

Figure di cui il Municipio non può fare a meno a fronte di crescenti emergenze nella manutenzione di un patrimonio arboreo di più novemila piante, oltre che di decine di parchi e giardini pubblici su una città che si estende per ottanta chilometri quadrati. Tanto che il numero di addetti al verde è stato oggetto di una delle modifiche al piano di fabbisogno di personale apportate dalla nuova giunta: se in quello stilato dalla precedente amministrazione se ne cercavano due, ora si è raddoppiato rinunciando al contempo a due operai specializzati in falegnameria e idraulica. La selezione sarà fatta per titoli ed esami. Tra i requisiti, oltre a quelli di base, almeno la licenza media e 24 mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativi, nella mansione di giardiniere, addetto al verde, vivaista, di operatore forestale o altre qualifiche equiparate svolta presso enti pubblici, privati o in qualità di lavoratore autonomo. In alternativa anche corsi e qualifiche professionali o il diploma di scuola media superiore in materie agrarie, chimiche, biologiche o equiparate. Previste poi due prove. La prima, scritta, con trenta domande a risposta multipla da svolgersi entro un tempo massimo di 45 minuti. Chi ottiene un punteggio di almeno 21/30 passa all'orale che consisterà in un colloquio sulle materie indicate dal bando, anche finalizzato all'accertamento delle capacità pratiche, pertanto, potrebbe essere richiesta l'esecuzione di un lavoro.

LA SELEZIONE

Sarà verificata conoscenza ed utilizzazione delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Stessa scadenza per un secondo bando, lanciato per selezionare un istruttore tecnico aperto a geometri o laureati in materie che riguardano le costruzioni, l'ambiente o il territorio, come architetti e ingegneri. Altre cinque assunzioni, quindi, che si aggiungono alle quaranta fatte con i concorsi di fine 2022. «Il numero come ha sottolineato il sindaco Lombardo quando ha illustrato le linee programmatiche - non è ancora sufficiente a coprire tutti i fabbisogni». Confermando che nei prossimi anni saranno bandite altre selezioni pubbliche: si procederà per ciascuno dei cinque anni prossimi, tenuto conto che il meccanismo normativo impone un limite annuale. La valanga di pensionamenti ha messo a dura prova il funzionamento degli uffici per la carenza di personale, portando la pianta organica al minino storico.