Giacomo Sabelli morto in un incidente sull'Olimpica a Roma: accusati tre funzionari del Comune. «Tragedia evitabile con il guardrail»

Scatta il rischio processo per tre funzionari del Comune di Roma. Sono accusati di omicidio colposo per la morte di Giacomo Sabelli, il giovane di 22 anni che ha perso la vita in un incidente stradale del novembre 2022, sulla via Olimpica. In base a quanto riportato da una consulenza disposta dalla procura, se nel tratto di strada dell'incidente (tra via del Foro Italico e viale della Moschea) fosse stato montato guardrail, il 22enne che aveva perso il controllo della sua Smart, non avrebbe invaso la corsia opposta andando ad impattare con altri due veicoli. Anche perché nella stessa zona, alcuni mesi prima, morirono due ragazze ventenni sempre per un salto di corsia.

La vicenda

Aveva lottato per quattordici giorni, ma alla fine non ce l'ha fatta.

Si era trasferito a Roma per motivi di studio Giacomo Sabelli, 22enne che è morto in ospedale dopo che il 18 novembre 2022 era stato coinvolto in uno scontro in via del Foro Italico, poco dopo la mezzanotte. Nell'impatto erano coinvolte tre auto: una Smart Forfour, una Bmw Serie 1 e una Fiat Panda. Dei quattro feriti quello più grave era stato proprio Giacomo, che viaggiava nella Smart. Il 3 dicembre 2022 è morto in ospedale, dopo aver lottato duramente.

Il ragazzo era nato e cresciuto a Caserta, ma dopo aver frequentato le scuole superiori in Campania si era trasferito a Roma per proseguire gli studi accademici. Restituita la salma ai familiari, parenti ed amici lo avevano salutato per l'ultima volta nel corso dei funerali che erano stati celebrati nel duomo della città di Caserta.