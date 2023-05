Roma, le gattine sopravvissute alle barbarie in cerca di casa: la storia di Greta e Mina

Sono due gattine trovate nelle campagne della periferia romana sopravvissute al destino che forse per loro aveva in serbo altro. Greta che attualmente ha undici mesi, è stata trovata quando ne aveva uno, unica sopravvissuta di una cucciolata di quattro fratellini trovati tutti morti in una colonia in piena campagna. Allattata artificialmente, sterilizzata, vaccinata e testata Fiv (virus dell’immunodeficienza felina) e FeLV (virus della leucemia) è in cerca di una casa amorevole come la sua amica Mina gattina tripode di circa due anni, unica sopravvissuta anche lei di una colonia, e trovata priva di una zampa (prodotta da un attacco di un altro animale o di una trappola) in necrosi avanzata, che ha obbligato i veterinari all’amputazione fino alla spalla.

«Le abbiamo trovate durante una delle campagne di sterilizzazione per cani e gatti che portiamo avanti sul territorio ormai da anni - dice Sabrina una delle volontarie dell’Enpa di Roma - sono due gattine giovani e in buona salute al momento vaccinate, sterilizzate e testate per le malattie più gravi, non hanno nessuna esigenza sono autonome e autosufficienza, usano la lettiera e deambulano bene, una è tripode, le mancava una zampa anteriore, l’altra ha piccoli problemi “atassici” del movimento ma che non le impediscono una vita normale».

Adesso sono lì ad aspettare una famiglia tutta per loro. Sono molto socievoli e vivono bene con cani e gatti, cercano appartamenti con balconi in sicurezza (no giardino).

Per chi volesse informazioni chiamare 338.9355518 oppure 347.0424281 o scrivere un’email a sabrinaleti68@gmail.com o roma@enpa.org specificando il nome della gattina. Se non si riceve risposta lasciate WhatsApp sarete ricontattati