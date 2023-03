Roma, furto in casa a Monte Mario. La proprietaria disperata: «Ho le inferriate, sono professionisti»

«Casa dolce casa» fino a quando non viene deturpata… A quanto pare, non possono dormire sonni tranquilli nel quartiere Monte Mario, dove è avvenuto un nuovo furto. Questa volta a denunciare il fatto è una donna, la quale, dopo una giornata trascorsa al lavoro, ha ritrovato la sua abitazione a soqquadro. «Così ho ritrovato la mia casa», esclama descrivendo le condizioni del suo appartamento. E continua: «i ladri sono del mestiere!».

Il letto disfatto, le ante dell'armadio spalancate, i vestiti sparsi e gettati al suolo insieme ad oggetti più disparati: insomma, la parola "disordine" è un eufemismo. La signora, abitante al piano terra di un edificio in via Alessandro Avoli, dichiara che, nonostante la presenza di inferriate, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi nella sua abitazione e a rubare oggetti di valore, sia affettivo che economico.

«Non mi reggevo in piedi», ha detto la donna, ancora profondamente scossa da quanto accaduto. Fortunatamente non sono mancati alla signora il sostegno e il conforto da parte di persone che, come lei, hanno precedentemente subito tali angherie.