Lanuvio, duemila persone al funerale di Anna Maione: la ragazza di 15 anni morta per un aneurisma cerebrale

Lanuvio, circa duemila persone hanno preso parte al funerale di Anna Maione, la ragazza di 15 anni deceduta nel pomeriggio dell'otto gennaio all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo un'aneurisma cerebrale. Nel giorno di lutto i pallavolisti della squadra Pianeta Volley di Aprilia, dove la ragazza giocava, hanno portato a spalla la bara.

Presenti anche centinaia di carabinieri, colleghi del padre Giuseppe Maione sott'ufficiale dell'Arma, il capo di stato maggiore dei carabinieri generale Mario Cinque e tanti colleghi delle caserme dei Castelli Romani e della compagnia di Velletri dove aveva lavorato.

Straziati dal dolore, ma con grande dignità, i genitori della ragazza Imma e Giuseppe hanno invitato i molti giovani presenti "a non cedere al dolore e alla disperazione, ma a seguire l'esempio della loro figlia Anna, sempre positiva, piena di bontà e amore per la vita e per i sani principi".

La salma è stata trasportata poi al cimitero di Aprilia per la tumulazione, non lontano dalla frazione di Campoleone dove abita la famiglia nel comune di Lanuvio. Sono intervenute tutte le autorità civili, religiose e militari di Lanuvio e Aprilia. La messa è stata celebrata da don Marco Guarra, il parroco della chiesa di Campoleone che Anna Maione, con la sorellina Giulia e i genitori, frequentava assiduamente. Ogni anno, col padre Giuseppe, realizzavano per le festività anche uno splendido presepe artistico, ancora visibile all'ingresso della parrocchia.

Foto e Video di Luciano Sciurba