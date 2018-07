Ladispoli, tutti con il naso all'insù: arrivano le Frecce tricolori

« L'esibizione delle Frecce Tricolori nel cielo di Ladispoli rappresenterà uno dei momenti più importanti nella storia della nostra città. Una grande vetrina turistica per il rilancio del nostro territorio a cui l'amministrazione comunale punta fortemente. Ci prepariamo a vivere un fine settimana di spettacolo ed emozioni forti, è iniziato il conto alla rovescia per il Ladispoli Air Show 2018, l'attesa è palpabile nell'aria. Non vediamo l'ora domenica pomeriggio di ammirare il cielo della nostra città colorato di bianco, rosso e verde».

LA DUE GIORNI

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato la due giorni che vedrà Ladispoli protagonista al livello nazionale grazie all'esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Gli aerei dell'aeronautica militare sorvoleranno tutta la fascia costiera nell'ambito di una manifestazione che porterà a Ladispoli decine di migliaia di visitatori tra sabato e domenica.

LA SICUREZZA

«La macchina organizzativa del Comune è al lavoro da tempo - prosegue Grando - È stato varato un piano per la sicurezza e per il traffico in collaborazione con le forze dell'ordine, vogliamo che residenti, turisti e visitatori possano trascorrere un weekend sereno, ammirando non solo le Frecce Tricolori ma anche la nostra città che si vestirà a festa per l' Air Show. Il ricco programma del 28 e 29 luglio prevede spettacoli, eventi culturali, momenti gastronomici e stand per salutare festosamente l'arrivo del clou della stagione balneare. Per agevolare i movimenti ed evitare problemi al traffico, invitiamo tutti a lasciare a casa l'automobile e ad usufruire dei bus navetta che saranno gratuiti per tutto il fine settimana».

IL MENU

«Abbiamo notato con soddisfazione - conclude il sindaco - che i cittadini stanno partecipando con interesse all'evento, varie attività commerciali hanno aderito alla convenzione per il menù tricolore, un modo per celebrare anche a tavola la grandezza delle Frecce Tricolori. Rinnoviamo l'invito a esporre una bandiera italiana alle finestre, facciamo sentire il calore di Ladispoli ai nostri top gun che rappresentano uno dei vanti delle Forze Armate».

