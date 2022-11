La morte di Francesco Valdiserri, la mamma Paola Di Caro: «Un'incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla. Ogni vostra parola ha contato»

Il diciannovesimo compleanno che Francesco Valdiserri non ha potuto festeggiare il 1° novembre, ma che è stato comunque celebrato con un concerto rock, e il costante affetto che sostiene il papà Luca, la mamma Paola Di Caro e la sorella Daria. Sono trascorse due settimane dall'incidente a Roma sulla Colombo, da quella notte del 19 ottobre in cui lo studente romano venne travolto e ucciso da un'auta guidata da una 23enne risultata ubriaca.

«Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla», aveva scritto su Twitter la mamma, cronista politica del Corriere della sera, che oggi ha di nuovo twittato: «Due settimane fa moriva mio figlio. Stavamo affondando ma un'incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla. Ogni vostra parola ha contato. Nello strazio, proveremo a tenere vivo il ricordo di Fra. E a batterci per proteggere tutti i Fra del mondo».

Un impegno che si affianca a quello annunciato dal marito Luca, ugualmente giornalista del Corriere, che in una lettera aveva scritto: «Insieme vogliamo tenere vivo il ricordo di Fra. Busserò a tante porte, so che molte sono già aperte e mi aspettano. Ci aspettano. Se anche uno solo tra i ragazzi che ci leggono non si metterà alla guida dopo aver bevuto, allora il nostro dolore sarà un po’ meno inutile. Se chi di dovere metterà in atto le misure possibili per evitare altre tragedie come la sua, allora Fra non sarà morto invano».