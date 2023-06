Giovedì 8 Giugno 2023, 23:24

La violenza sessuale nel cuore della notte mentre la fidanzata dormiva, l’intrusione in casa e poi le vessazioni continue e reiterate. Lei che per due volte sarebbe rimasta incinta e lui che non se ne preoccupa, se non quando la ragazza decide di abortire, come raccontato dalla stessa vittima. Francesco Terra, avvocato praticante di 29 anni, è stato condannato a sei anni di reclusione, colpevole, secondo i giudici della prima sezione collegiale, di maltrattamenti, violenza sessuale e stalking nei confronti dell’ex compagna con la quale è stato fidanzato per quattro anni. Il pubblico ministero titolare delle indagini aveva richiesto una pena di 5 anni e 6 mesi.

LA STORIA

Un amore sbocciato nell’estate del 2015, che all’inizio sembtra un idillio ma dopo diventa «morboso». Così lo definisce nella sua arringa l’avvocato Massimo Biffa, legale difensore dell’imputato insieme a Susanna Carraro. L’infatuazione del momento non dura a lungo. I due fin da subito litigano, spesso in pubblico, anche davanti agli amici. Si lasciano e si per poi tornare insieme molte volte. Lei stessa, che in un’occasione si sarebbe presentata a Praga, città dove lui era in viaggio con degli amici, per controllarlo, ammette che entrambi erano molto gelosi. Il tira e molla tossico va avanti fino all’inizio del 2019, quando la vittima decide di troncare la relazione. Non ce la fa più a sopportare quella storia fatta di discussioni, che nell’intimità lasciano spazio ai maltrattamenti e alle molestie. Così a marzo la vittima sporge la denuncia che poi integrerà qualche settimana più tardi, nel mese di aprile. Durante il colloquio con le forze dell’ordine, emergono tutti gli episodi criminosi, poi contestati dall’accusa, e per questo l’aspirante avvocato viene sottoposto, in una prima fase, alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ci sono i maltrattamenti, come la testata che lui dà alla ragazza durante un viaggio di ritorno da Parigi, a seguito di una lite nata per questioni di gelosia. O quando la parte offesa se lo vede saltare addosso all’improvviso, trovandosi costretta a difendersi con le unghie. E ancora il ceffone che Terra tira alla vittima davanti a un ristorante. Questa relazione burrascosa va avanti per quattro anni, nonostante i comportamenti sopra le righe che entrambi hanno l’uno nei confronti dell’altro.

GLI ABUSI

Secondo la testimonianza della vittima, che nel processo non si è costituita parte civile, Terra le propone persino dei soldi per convincerla ad avere rapporti dopo un aborto. Tra gennaio e febbraio 2018, invece si verifica la prima violenza sessuale contestata all’imputato dalla procura. La ragazza, da poco rimasta incinta, perde il proprio figlio. Il dolore è tanto, sia fisico che psicologico. Ma l’avvocato praticante la costringe comunque ad avere un rapporto sessuale, a seguito del quale lei avrà bisogno di andare al pronto soccorso. Un anno più tardi a fine dicembre 2019 una nuova molestia, mentre la ragazza dorme. Come lei stessa racconterà in aula, la paura è talmente forte che non riuscirà a riprendersi. Ma poco dopo i due si lasciano. Stavolta definitivamente. Ed è a quel punto che iniziano le persecuzioni culminate con l’intrusione dell’imputato nell’appartamento della vittima, raccontate durante il processo dalla persona offesa. «Comportamenti, che abbinati ai continui messaggi scritti sui social, hanno costretto la donna a modificare le proprie abitudini di vita», sottolinea il pm nella sua requisitoria. I legali dell’imputato hanno offerto un risarcimento alla vittima. «Non un’ammissione di responsabilità, ma una scelta processuale, per cercare di ridurre il dramma a cui va incontro il nostro assistito ora che è diventato padre», sottolinea l’avvocato Carraro.