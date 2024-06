Roma, milioni di formiche invadono il giardino di una villetta. L’esperto: «Utilizzate il bicarbonato per eliminarle, ma attenti»

Per diversi giorni si era dovuta assentare dalla sua abitazione vicino Roma per motivi di salute. Al rientro, la scoperta è stata sconvolgente: milioni di formiche avevano invaso il giardino fino a “passeggiare” indisturbate sul suo corpo. «Le pietre che arredano quell’area verde, in realtà, - racconta Andrea Lunerti - sono in resina. Le temperature calde e l’umidità hanno permesso alle formiche di trovare un riparo dove deporre le uova».





Che cosa è successo

Per eliminare il formicaio scovato ieri pomeriggio in una villetta a Riano non è stato necessario l’impiego del veleno. «Le abbiamo allontanate con il bicarbonato - osserva l’etologo - perchè l’utilizzo di sostanze dannose risulta lesivo per l’ecosistema e preclude all’uomo la possibilità di vivere in un ambiente naturale».

Il nido avrebbe avuto origini da quei finti mattoni che circondano l’area verde dell'abitazione alle porte di Roma. Per gli insetti, quelle rocce hanno rappresentato una fonte di calore, un luogo dove rifugiarsi in caso di pioggia e uno spazio dove trasportare le larve. «Non sono andate via del tutto e piano piano cammineranno alla ricerca di nuovi ambienti. Con il caldo e l’umidità creano vere e proprie invasioni. Non da sottovalutare - confessa l’etologo - perché alcune tipologie di formiche sono portatrici della salmonellosi. Sono spesso frequentatrici di ambienti inquinati dove possono raccogliere patogeni differenti oltre a essere vettori di microorganismi con il rischio di trasportarli sulle derrate alimentari, contaminandoli». Secondo l’esperto è consigliato utilizzare - anche ad esempio in campeggio - contenitori di vetro «per evitare che la presenza di formiche possa contaminare il cibo».