Fiumicino, tanti eventi per le festività natalizie con gli originali presepi di San Gregorio Armeno

Ricca kermesse di appuntamenti per le prossime festività natalizie nelle principali località del comune di Fiumicino. Dalla festa dell’Immacolata all’Epifania è lungo l’elenco degli eventi messi in cantiere da Pro Loco e associazioni del territorio che hanno puntato su concerti, presepi, solidarietà, mercatini, teatro e iniziative per i bambini. Riflettori puntati, dalle ore 15 di domani, sul mercatino di prodotti tipici: “C’è aria di Natale”, nel Borgo Valadier di Fiumicino. Nello stesso giorno, alle ore 20.30, si terrà la fiaccolata dell’Immacolata: appuntamento davanti alla sede comunale di via Portuense. L’8, apertura della Casa di Babbo Natale davanti alla chiesa Porto della Salute. Sempre l’8 va in scena a Fregene la XIX edizione di “Addobbiamo l’albero” organizzata da Vivere Fregene con animazione e distribuzione del vin brulè. Lo stesso giorno, alle 15 presso il centro commerciale “Tartaruga” di Aranova, Crescere insieme proporrà “La magia del Natale” con musica e animazioni.

MERCATINI A FREGENE

Presso l’info-point, dall’8 all’11, la Pro Loco di Fregene sarà protagonista di “Tra la pineta e il mare… la magia del Natale” con mercatini e giochi per i piccoli. Nella casa della partecipazione a Maccarese il 7, ore 21, va in scena “Donne in cerca di guai”, l’8 si svolgeranno letture a cura della Biblioteca dei piccoli” e il 10 lo spettacolo teatrale “Notte di Natale”. Nel museo del saxofono, l’8 alle ore 18, si terrà il concerto “Saxochristmas”. A Tragliatella, l’11, aprirà la casa del vecchietto con la lunga barba bianca che si sposterà il 17 a Testa di Lepre dove la Pro Loco proporrà un concerto gospel. A Focene, invece, l’11 mercatino di Natale presso la sede della società di calcio in via dei Dentali. A Passoscuro, il 18 dalle 9.30, la Pro Loco inaugura stand gastronomici, tombolata e cori gospel. Il 18, in piazza Grassi a Fiumicino, allestita una mostra fotografica con la presentazione di un opuscolo per il bicentenario del Borgo Valadier. A Parco Leonardo, il 21 ore 18, Concerto di Natale” proposto dall’associazione Mtda. Intanto, davanti alla sede della “Leonardo costruzioni” di via Portuense ha aperto la gigantesca “Casa di Babbo Natale” circondata dalle renne. Al Da Vinci la principale attrattiva saranno le botteghe con i presepi di San Gregorio Armeno: riproduzione fedele della caratteristica via della capitale partenopea.