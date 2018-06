Fiumicino, Sagra del Pesce: nel Padellone ne finiranno oltre diciotto quintali

Non solo elezioni comunali a Fiumicino: dall'8 al 10 giugno pronti 18 quintali di calamari, gamberi, pesce di paranza, e 6 di cozze per esseri fritti nella Padella gigante. Sono i numeri della 48esima «Sagra del Pesce-Festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino», organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune costiero, della Regione Lazio e dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, in scena a ridosso del Molo di Levante del porto canale, tra piazzale Molinari e piazzale Pozzoli.



L'apertura, per le degustazioni, dello stand gastronomico venerdì 8 e sabato 9 alle 20 e domenica 10 alle 18, fino ad esaurimento prodotti. Una tre giorni per festeggiare il prodotto tipico di Fiumicino. Oltre allo stand gastronomico e all'area ristoro, curati dai volontari della Pro Loco, ci sarà un'area dedicata agli spettacoli serali, che inizieranno alle 21. La parte scenografica dell'evento è garantita dalla presenza della padella gigante: ha un diametro di 4 metri ed è alta da terra circa 2 metri. È formata da 5 vasche della portata di 800 litri d'olio, 12 bruciatori antivento a gas, forniti di tutti i dispositivi di sicurezza e 20 cestelli di contenimento del pesce.

«Speriamo in una buona affluenza di pubblico e nel bel tempo ? spiega il presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango ? lo scorso anno siamo arrivati a distribuire 23 quintali di pesce e confidiamo di superare questo bel record. Come sempre la buona cucina sarà accompagnata dal mercatino e dalla musica dal vivo sul palco centrale». La Sagra si configura inoltre come Ecofesta in quanto la maggior parte dei prodotti di consumo sarà fornito in materiale compostabile per ridurre la quantità di rifiuti plastici.

