Fiumicino, guasto alla passerella del porto: ridotto il transito delle imbarcazioni

Guasto di un cavo di manovra, per la passerella pedonale che attraversa il canale navigabile nel porto di Fiumicino. Fino al 29 aprile il transito sottostante delle imbarcazioni sarà limitato. L'inconveniente non è risolvibile nell'immediato e il sindaco Esterino Montino ha emesso un'ordinanza che da oggi disciplina la movimentazione della passerella sulla Fossa Traianea. «La situazione creatasi non consente la totale apertura della passerella - spiega Montino - e, per evidenti motivi di sicurezza, sarà possibile aprire soltanto la restante metà funzionante della stessa fino al completo ripristino della sua piena ed efficiente funzionalità. Il servizio di manutenzione si è attivato per il reperimento del materiale necessario a riparare il guasto».



L'apertura della metà funzionante della passerella pedonale a valle del Ponte «2 Giugno», seguirà la seguente programmazione: oggi e domani ore 9:30 e 15:30; 25, 27, 28 e 29 aprile ore 9:30 e 15:30. Sarà consentito il transito delle sole unità che per dimensioni e ingombri delle sovrastrutture siano compatibili con la ridotta apertura. «Mi auguro che il disagio derivante da questa situazione imprevista e imprevedibile sia di durata

contenuta. Ovviamente le questioni che riguardano la sicurezza vengono prima di ogni altra considerazione - conclude Montino - si prevede, comunque, di risolvere il problema intorno al 30 aprile anche a causa delle oggettive difficoltà nel reperire materiale di una struttura molto datata».

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57



