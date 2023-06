Fiumicino, sulla banchina della darsena crescono rigogliose piante di fico

Oltre all’erbaccia sulla banchina della darsena di Fiumicino crescono cinque alberelli di fico. Stando seduti a bordo di alcune barche a vela ormeggiate nello specchio è quindi possibile assaggiare i gustosi frutti cogliendoli direttamente dalla pianta. Possono assaporare i fichi anche quanti passeggiano perché alcuni alberelli superano il metro di altezza rispetto al ciglio della banchinata. «Sono stato in molti porti italiani ma questo di Fiumicino è l’unica darsena che offre l’opportunità di mangiare fichi gratis stando a bordo delle imbarcazioni – sottolinea con tono scherzoso un simpatico proprietario di un guscio a vela di 13 metri -. A parte gli scherzi c’è anche un problema di pulizia all’interno delle banchine, soprattutto nel tratto dove è possibile accedere ai pontili, che versa nel degrado in quanto è evidente la crescita di erbacce. Non solo. Allo squallore si uniscono pezzi di cordame usurato, parabordi e pericolosi ganci divelti adibiti un tempo agli attracchi». A rendere più evidente l’incuria i cumuli di rifiuti galleggianti annidati attorno alle circa 200 imbarcazioni ormeggiate che emanano cattivi odori e dove si nascondono carcasse di pesce morto.

SEABIN INADEGUATI

I cinque “seabin” installati per la raccolta dei rifiuti in sospensione si sono rivelati un fallimento in quanto non riescono a catturare la plastica in sospensione, i tronchi galleggianti o le canne che creano attorno al cesto una barriera fluttuante che ostruisce il dispositivo aspirante omologato per inghiottire pattume di piccolo taglio.

Nell’angolo di darsena dove ormeggiate le imbarcazioni antinquinamento spuntano tronchi lunghi 10 metri che costituiscono un pericolo soprattutto per la navigazione e che sono in attesa di essere rimossi perché costituiscono un pericolo per i gusci in vetroresina. Durante le operazioni di uscita o rientro nel porticciolo i marinai sono costretti a farsi largo, tra la coltre di immondizia, utilizzando il mezzo marinaio per tenere lontani i pericolosi oggetti galleggianti. Ovviamente l’incuria è un pessimo biglietto da visita per una località a vocazione balneare molto gettonata in questo periodo non solo dai romani ma da molti turisti stranieri. Sono proprio quest’ultimi che osservano con stupore l’immondizia in sospensione e si soffermano a fotografarla con il telefonino: un souvenir senz’altro diverso del “made in Fiumicino”.