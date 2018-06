Fiumicino, la Lega non sosterrà nessuno al ballottaggio

«La Lega non tradirà il suo spirito per un assessorato o qualche ruolo istituzionale. È la nostra coerenza ad averci reso l'unica alternativa possibile alla vecchia politica. Abbiamo creduto in un progetto di rinnovamento e territorialità che in soli due mesi ci ha portati al 20 per cento di coalizione. Per questo, dopo un lunga analisi del

voto di domenica e aver parlato con i nostri elettori, abbiamo deciso di non sostenere alcun candidato al ballottaggio. Per noi Baccini o Montino sono due facce della stessa medaglia. Loro rappresentano ciò che noi combattiamo e ciò vogliamo mandare in pensione: la vecchia politica». Lo dichiara, in una nota, William De Vecchis, Lega Salvini Fiumicino.



«Non tradiremo i nostri elettori. Non tradiremo la speranza di tanti giovani - aggiunge - che in noi hanno visto qualcosa di diverso per il futuro. Abbiamo puntato su una rivoluzione del buon senso che ci ha premiati. La Lega

con il 14 per cento è il primo partito di centrodestra di Fiumicino. Fratelli d'Italia il secondo. Gli altri partiti di centrodestra, appoggiando il vecchio, sono spariti. In soli due mesi abbiamo costruito qualcosa di importante. Abbiamo puntato su una nuova classe politica, con persone della società civile che mai avevano ricoperto ruoli

istituzionali. I risultati ottenuti sono entusiasmanti e testimoniano che il nostro è un progetto più vivo che mai».

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA