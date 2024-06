Fiumicino, per la sagra fritti 20 quintali di pescato nel caratteristico padellone

Cala il sipario sulla “Sagra del pesce” a Fiumicino molto gettonata dai romani. La conferma del successo sta nei numeri ottenuti dal tradizionale evento che in tre giorni ha registrato la distribuzione di oltre 1.600 cartocci di fragrante pesce fritto, 900 porzioni di pasta, 5 quintali di cozze servite in sauté e oltre 50 chilogrammi di patatine. 20 quintali tra totani, gamberi, calamari e alici sono invece finiti nel padellone che è l’elemento scenografico del tradizionale appuntamento che cattura l’attenzione di quanti si mettono in fila per gustare il fritto e non fanno a meno di scattare un selfie. Con i suoi 4 metri di diametro può contenere fino a 800 litri d’olio che viene portato a temperatura, grazie alla presenza di 12 bruciatori antivento, dove vengono poi immersi 20 cestelli per la cottura con all’interno il pescato. Al fianco del padellone opera la "padellina" con i suoi 6 cestelli per le patatine fritte. «Siamo soddisfatti dei numeri registrati alla fine di questo partecipato evento – precisa il presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango -. Dopo lo stop imposto dal Covid, siamo tornati a proporre la sagra lo scorso anno ottenendo un discreto successo. Al termine di quella che si è conclusa ieri possiamo dire di aver raddoppiato i numeri, rispetto al 2023, e ci stiamo avviando sulla scia delle edizioni che hanno riscosso in passato enorme partecipazione».

NUOVA LOCATION NEL PIAZZALE TRAIANO IMPERATORE

Il cambio location a piazzale Traiano Imperatore e il cartoccio “no-glutine” sono state le novità dell’appuntamento giunto quest’anno alla 52 edizione. «Per quanto riguarda il cambio di casa della sagra – aggiunge Larango – possiamo dire che abbiamo fatto centro perché l’affluenza è stata incrementata dalla presenza di parcheggi, visto che in zona ci sono circa 300 stalli, e gli ampi spazi hanno favorito la presenza di attrattive per bambini e bancarelle con prodotti artigianali.

L’altro aspetto di cui siamo orgogliosi è stato il cartoccio di pesce senza glutine che è andato incontro alle esigenze di 55 celiaci». La manifestazione ha avuto il patrocinio del comune Costiero e dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, oltre a fregiarsi del marchio di "Denominazione comunale di origine". Centrato, dunque, l'obiettivo dell'evento che prosegue nella valorizzazione e nella promozione del classico prodotto del mar Tirreno catturato dalle reti a strascico della flotta di Fiumicino, la più numerosa dei porti del Lazio. Nel corso delle serate le file davanti allo stand gastronomico sono arrivate a superare i 100 metri e i circa 50 volontari all’opera hanno dovuto accelerare la distribuzione del fritto. «La sagra è un modo per richiamare turismo nella nostra Città a vocazione marinara – dice la volontaria della Pro Loco, Ida Leonardi -. Mi fa piacere sottolineare che dalle persone in fila per ricevere il cartoccio abbiamo ricevuto i complimenti per la riuscita della festa e questa cosa è stata veramente molto gratificante».