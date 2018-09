Fiumicino, al via i “Giochi del Mare”: centinaia di studenti in gara in nome dello sport

Sotto lo slogan «Lo sport va a scuola», al via domani, alle 9.30, a Fiumicino, la 21esima edizione dei Giochi del Mare: sulla spiaggia libera del lungomare della Salute, fino a domenica, sarà allestita una «Città temporanea dello sport» con campi da gioco per oltre dieci discipline. Saranno coinvolti inoltre centinaia di studenti delle scuole di Fiumicino che potranno cimentarsi, in spiaggia, con le varie attività sportive. Sabato la manifestazione, promossa da Coni, Fidal e comune, sarà concomitante con la Notte Bianca. Tra le discipline, beach volley, beach rugby, beach badminton, beach tennis, sup & surf, tennistavolo, Race runner, Canoa Polo, Salto in lungo, 60 metri piani, tiro con l'arco, sollevamento pesi, danza sportiva, apnea per disabili, scherma.



All'alba di domenica, alle 6.30, ci sarà anche il concerto in riva al mare «Alba di Jazz» con Valentina Parisse, Jack Savelli & Band. «Quest'anno siamo riusciti a conciliare la Notte Bianca con i Giochi del Mare. Sul Lungomare della Salute, sarà possibile assistere a decine di dimostrazioni di discipline sportive legate alla spiaggia in una vera e propria città dello sport - spiega l'assessore allo Sport, Paolo Calicchio - I Giochi vedranno, tra gli eventi clou, proprio durante la Notte Bianca, una maxi sfida di beach volley con due squadre composte ognuna da 100 giocatori».

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



